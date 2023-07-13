У Вільнюсі за зачиненими дверима пройшла перша в історії Рада НАТО – Україна. Володимир Зеленський розглядає цей формат співпраці як інструмент інтеграції України до Альянсу.

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Чи спростили Україні вступ до НАТО

Як зазначила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, виглядає так, що шлях України до членства в НАТО не спростився, а можливо навіть ускладнився. Адже тепер замість ПДЧ Україні треба буде виконувати річну національну програму на десятки сторінок тексту.

Важливо! Скасування Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) було одним із найпріоритетніших завдань України у Вільнюсі. Наша держава хотіла скористатися прикладом Фінляндії та Швеції, які першими вступили до Альянсу за прискореною процедурою. Попри те, що збереження річної національної програми не дозволяє називати вступ України повноцінно "пришвидшеним", Володимир Зеленський все одно подякував союзникам за це рішення.

Цей процес може зайняти роки, адже в комюніке рішення Ради сказано, що комісія з міністрів закордонних справ країн-членів щороку оцінюватиме прогрес України.

Тепер Україна та її найближчі друзі в Альянсі муситимуть переконати скептиків нашого членства відмовитись від цієї багаторічної структури й встановити обмежений і конкретний перелік реформ.

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