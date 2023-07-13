У Вільнюсі за зачиненими дверима пройшла перша в історії Рада НАТО – Україна. Володимир Зеленський розглядає цей формат співпраці як інструмент інтеграції України до Альянсу.
Важливо Результати саміту не ідеальні, але хороші: що сказав Зеленський на пресконференції у Вільнюсі
Чи спростили Україні вступ до НАТО
Як зазначила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, виглядає так, що шлях України до членства в НАТО не спростився, а можливо навіть ускладнився. Адже тепер замість ПДЧ Україні треба буде виконувати річну національну програму на десятки сторінок тексту.
Цей процес може зайняти роки, адже в комюніке рішення Ради сказано, що комісія з міністрів закордонних справ країн-членів щороку оцінюватиме прогрес України.
Тепер Україна та її найближчі друзі в Альянсі муситимуть переконати скептиків нашого членства відмовитись від цієї багаторічної структури й встановити обмежений і конкретний перелік реформ.
Андріана Кучер про останні подробиці рішень Вільнюського саміту: дивіться відео
Які рішення прийняли на саміті у Вільнюсі щодо України
- У фінальній декларації саміту не були озвучені чіткі умови для вступу України. Журналісти допитувались про у Єнса Столтенберга, але він не зумів дати на них відповідь.
- Це питання порушив також Володимир Зеленський на засіданні Ради НАТО – Україна. Президент підкреслив, що українці розраховують на конкретику щодо умов вступу.
- Попри часткову невдачу із достроковим запрошенням до Альянсу, Володимир Зеленський пообіцяв, що зосередиться на роботі щодо гарантій безпеки для України, які у формі відкритого документа оприлюднили 12 липня.