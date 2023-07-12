Про це під час пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, розповіла ведуча 24 Каналу з Вільнюса Андріана Кучер. Це дуже важливий етап для України.

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Гарантії безпеки для України

Домовленості, яких досягнуть країни G7, можуть стати початком створення гарантій безпеки для України. Володимир Зеленський зазначив, що зокрема мовиться про ППО та авіацію.

Надання Україні цих гарантій безпеки "Великої сімки" може стати "парасолькою безпеки". За словами Зеленського, це дуже важливо, бо це може стати першим юридичним документом, який символізує, що у нас дійсно буде "парасолька безпеки", а потім вже Україна матиме гарантії безпеки,

– сказала ведуча 24 Каналу.

Також цей документ дає можливість іншим країнам, які не входять до "Великої сімки", долучитися до гарантій безпеки для України. Як заявив український лідер, сьогодні вже почали обговорювати це з деякими країнами-партнерами.

Хороші результати саміту НАТО

Володимир Зеленський назвав результати саміту Альянсу у Вільнюсі "неідеальними, але хорошими". Він підкреслив важливість рішення НАТО про те, що Україні не потрібен ПДЧ.

На мою думку, з усіх моїх зустрічей до цього вперше так впевнено прозвучало. Ми будемо членами НАТО, коли будуть відповідні умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі. Результати саміту НАТО гарні, але якщо було б запрошення, вони були б ідеальні,

– заявив президент.

Результати саміту НАТО: дивіться відео

Зустрічі зі світовими лідерами

Президент України вже провів ряд зустрічей. Зокрема, із прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Переговори проходили у закритому режимі. Однак відомо, що лідерам вдалось домовитись про гарантії безпеки для України, Велика Британія підтримує їх.

Разом з тим прем'єр Великої Британії наголосив, що гарантії безпеки не будуть змінювати членство у НАТО, що для нас є дуже важливим, бо раніше про це так само заявляла українська влада,

– зауважила Андріана Кучер.

Також Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Стало відомо, що під час зустрічі вони домовилися про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, зазначається про нові системи Patriot, а також ракети до них.

Прогрес у питанні F-16

Андріана Кучер відзначила, що досить теплою була зустріч української делегації із делегацією Нідерландів та прем'єр-міністром Марком Рютте.

Під час цієї зустрічі міністра оборони України Олексія Резнікова назвали "хлопець-F-16". Все-таки домовляються про F-16 для України. Має вигляд, що все-таки вдалося досягнути певного прогресу,

– розповіла вона.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що F-16 з'являться у небі України у першому кварталі 2024 року. За його словами, навчання почнуться вже в серпні або на початку березня.

Вже відбулась зустріч і з делегацією з Австралії. Крім того, плануються зустрічі із делегацією Японії, Нової Зеландії. О 17 годині мали розпочатись двосторонні переговори Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена.

Країни G7 підписали декларацію про підтримку України