Формула состоит из 5 пунктов. По словам президента, она может сработать для всех стран, оказывающихся в таких обстоятельствах, передает 24 канал.

К теме Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН

"Формула" справедливого мира

В первую очередь следует убедиться в наказании агрессора. Необходимо создать специальный трибунал для наказания россии за агрессию против Украины. Президент отметил, что это будет сигналом для всех потенциальных агрессоров. Это заставит их ценить мир, в противном случае мир привлечет их к ответственности. Далее следует обеспечить защиту жизни человека. Зеленский напомнил о массовых убийствах, которые российская армия совершает на украинской земле. Политик отметил, что следующий элемент государственной жизни, а также "формулы" – восстановление безопасности и территориальной целостности. Необходимо обеспечить гарантии безопасности. Каждая нация имеет право на них. Зеленский подчеркнул слово каждая – не только самые большие нации, не только самые счастливые. Последний пункт – решимость бороться. Это охватывает и решительность партнеров помогать Украине, решительность мира объединиться вокруг борющегося против вооруженной агрессии. Эта решительность должна проявляться и в возможности мира поставить на место одного, кто угрожает всем.

Отдельно Зеленский отметил, когда россия говорит о переговорах, она хочет только притормозить свое отступление. Захватчики хотят перезимовать на захваченной территории и подготовить силы для попытки нового наступления.

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