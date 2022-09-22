"Формула" складається з 5 пунктів. За словами президента, вона може спрацювати для всіх країн, які опиняються в таких обставинах, передає 24 канал.

До теми Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

"Формула" справедливого миру

Найперше слід впевнитись у покаранні агресора. Необхідно створити спеціальний трибунал для покарання росії за агресію проти України. Президент зауважив, це буде сигналом для всіх потенційних агресорів. Це змусить їх цінувати мир, інакше світ притягне їх до відповідальності. Далі слід забезпечити захист життя людини. Зеленський нагадав про масові вбивства, які російська армія здійснює на українській землі. Політик зазначив, що наступний елемент державного життя, а також "формули" – відбудова безпеки та територіальної цілісності. Потрібно забезпечити гарантії безпеки. Кожна нація має право них. Зеленський підкреслив слово кожна – не тільки найбільші нації, не тільки найбільш щасливі. Останній пункт – рішучість боротись. Це охоплює і рішучість партнерів допомагати Україні, рішучість світу об'єднатися навколо того, хто бореться проти збройної агресії. Це має проявлятись і в спроможності світу поставити на місце одного, хто загрожує всім.

Окремо Зеленський наголосив, коли росія каже про переговори, вона хоче лише пригальмувати свій відступ. Загарбники хочуть перезимувати на захопленій території та підготувати сили для спроби нового наступу.

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