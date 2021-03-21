Оголена жінка накинулась на ведучу в прямому ефірі: шокуюче відео

Оголена жінка накинулась на ведучу румського телеканалу Antena 1 Мірелу Вайду. Інцидент трапився в прямому ефірі.

Незнайомка вибігла на знімальний майданчик під час шоу Access Direct ("Прямий доступ"). Вона вимагала у ведучої повернути їй гроші.

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На кадрах видно, що жінка кинула в бік Мірели Вайди камінь. Після цього на допомогу ведучій вибігли її колеги та намагались спинити нападницю.

Шоу на деякий час зупинили, пізніше Вайда вийшла в ефір зі сльозами на очах та зізналася, що шокована ситуацією і переживає за свою безпеку.

Я шокована. На мене напали... Дуже великий і важкий камінь повинен був потрапити мені в голову. Через бічні двері ввійшла повністю оголена жінка, постійно викрикуючи, щоб їй дали грошей,

– відреагувала Мірела Вайд.

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