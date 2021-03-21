Оголена жінка накинулась на ведучу в прямому ефірі: шокуюче відео
Оголена жінка накинулась на ведучу румського телеканалу Antena 1 Мірелу Вайду. Інцидент трапився в прямому ефірі.
Джерело:playtech.ro
Незнайомка вибігла на знімальний майданчик під час шоу Access Direct ("Прямий доступ"). Вона вимагала у ведучої повернути їй гроші.
Зверніть увагу У Києві продавець шаурми покусав оператора й напав на журналістку: не хотів аби знімали
На кадрах видно, що жінка кинула в бік Мірели Вайди камінь. Після цього на допомогу ведучій вибігли її колеги та намагались спинити нападницю.
Шоу на деякий час зупинили, пізніше Вайда вийшла в ефір зі сльозами на очах та зізналася, що шокована ситуацією і переживає за свою безпеку.
Я шокована. На мене напали... Дуже великий і важкий камінь повинен був потрапити мені в голову. Через бічні двері ввійшла повністю оголена жінка, постійно викрикуючи, щоб їй дали грошей,
– відреагувала Мірела Вайд.
Оголена жінка напала на ведучу румнського телеканалу: дивіться відео
Напади на журналістів під час зйомок
- У червні в США напали на українську журналістку Христину Шевченко. Вона знімала сюжет про мародерство під час масових протестів через смерть афроамериканця Джорджа Флойда для програми chastime, що виходить на "Голосі Америки".
- У листопаді під час прямого ефіру напали на журналістку вже закритого каналу Вітора Медведчука NewsOne Віолету Товкес. В цей час вона розповідала про акції пам'яті жертв Голодоморів у Києві.
Поділитися новиною