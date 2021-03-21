Обнаженная женщина набросилась на ведущую в прямом эфире: шокирующее видео
Обнаженная женщина набросилась на ведущую румынского телеканала Antena 1 Мирелу Вайда. Инцидент произошел в прямом эфире.
Источник:playtech.ro
Незнакомка выбежала на съемочную площадку во время шоу Access Direct ("Прямой доступ"). Она требовала у ведущей вернуть ей деньги.
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На кадрах видно, что женщина бросила в сторону Мирелы Вайда камень. После этого на помощь ведущей выбежали ее коллеги и пытались остановить нападавшую.
Шоу на некоторое время остановили, позже Вайда вышла в эфир со слезами на глазах и призналась, что шокирована ситуацией и переживает за свою безопасность.
Я шокирована. На меня напали... Очень большой и тяжелый камень должен был попасть мне в голову. Через боковую дверь вошла полностью обнаженная женщина, постоянно выкрикивая, чтобы ей дали денег,
– отреагировала Мирела Вайда.
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Нападения на журналистов во время съемок
- В июне в США напали на украинскую журналистку Кристину Шевченко. Она снимала сюжет о мародерстве во время массовых протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда для программы chastime, что выходит на "Голосе Америки".
- В ноябре во время прямого эфира напали на журналистку уже закрытого канала Виктора Медведчука NewsOne Виолетту Товкес. В это время она рассказывала об акциях памяти жертв Голодомора в Киеве.
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