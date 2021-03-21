Обнаженная женщина набросилась на ведущую румынского телеканала Antena 1 Мирелу Вайда. Инцидент произошел в прямом эфире.

Незнакомка выбежала на съемочную площадку во время шоу Access Direct ("Прямой доступ"). Она требовала у ведущей вернуть ей деньги.

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На кадрах видно, что женщина бросила в сторону Мирелы Вайда камень. После этого на помощь ведущей выбежали ее коллеги и пытались остановить нападавшую.

Шоу на некоторое время остановили, позже Вайда вышла в эфир со слезами на глазах и призналась, что шокирована ситуацией и переживает за свою безопасность.

Я шокирована. На меня напали... Очень большой и тяжелый камень должен был попасть мне в голову. Через боковую дверь вошла полностью обнаженная женщина, постоянно выкрикивая, чтобы ей дали денег,

– отреагировала Мирела Вайда.

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