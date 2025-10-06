У понеділок, 6 жовтня, очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко особисто поговорив із військовослужбовцями підрозділу Юрія Касьянова. Зустріч відбулася через поширення маніпулятивних повідомлень про причини ліквідації підрозділу.

Про таке в коментарі 24 Каналу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

До теми Касьянов вийшов на Майдан через розформований підрозділ: у ДПСУ пояснили ситуацію

Як минула зустріч із військовими підрозділу Касьянова?

Зустріч організували для того, аби військовослужбовці отримали об'єктивну інформацію з перших вуст і не велися на всі ті спекуляційні маніпуляції, які ширяться останнім часом.

За даними ДПСУ, на ній були присутні 35 бійців. Всю необхідну інформацію також отримали ще 15 військових, які згодом прибули на місце зустрічі.

Так, Сергій Дейнеко розповів про причини чому підрозділ розформований і де військовослужбовці будуть залучені для подальшого посилення ефективності виконання завдань.

Він наголосив, що їх направлять в інші бойові підрозділи відомства Розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, лише за своєю фаховістю.

Дейнеко також підкреслив, що люди завжди залишатимуться в пріоритеті, а будь-які розповсюджені спекуляції про штурмовиків на Добропільському напрямку – відверта брехня.

Наша задача – ефективно бити ворога, кожному на своєму місці і відповідно до своєї навченості,

– зазначив Сергій Дейнеко.

Водночас військовослужбовці на зустрічі розповіли, що тиску на них немає.

Андрій Демченко додав, що Касьянов під час мітингу на Майдані розповідав про ефективність підрозділу, згадуючи про атаку на Москву 14 березня.

Він зазначив, що дійсно в цей час вони працювали, для них були визначені цілі, але від органів військового управління знову ж таки про ефективність цих дій ніяк не йдеться. Сам підрозділ звітував, що пуски зроблено, але про результати їм невідомо.

Що цьому передувало?