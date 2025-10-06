Про це повідомляє 24 Канал. Касьянов розповів про свої плани щодо виходу на Майдан Незалежності у фейсбуці.

Дивіться також Сили оборони зупинили просування ворога на Дніпропетровщині

Чому підрозділ Касьянова розформували?

Офіцер 5 жовтня наголосив, що за два дні до цього керівництво повідомило йому про ліквідацію підрозділу, і на наступний день почало переведення бійців в інші частини. У цьому він звинувачує очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Державна прикордонна служба України пояснила 24 Каналу, що розформування підрозділу відбулося через відсутність результативності під час виконання завдань.

Військові протягом 2025 року використали майже 300 безпілотників. Також прикордонним відомством для забезпечення підрозділу було організовано оренду необхідних приміщень, забезпечено озброєнням та засобами захисту, 11 одиниць транспортних засобів, понад 6 тонн, радіостанції – портативні й автомобільні, старлінки, ноутбуки, планшети.

Водночас за результатами застосування, жодного разу не було підтвердження про ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів ворога. У ході взаємодії з органами військового управління, дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено,

– розповіли в ДПСУ.

Там підкреслили, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Відомо, що особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю. Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Водночас від інших частин Сил безпеки й оборони до Державно прикордонної служби України не надходило клопотань про переведення підрозділу зі складу прикордонного відомства до інших військових формувань.

До слова, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" наголосив, що перебуває на зв'язку з Касьяновим. "Шукаємо рішення, з моменту, як він підняв завірюху: вчора, позавчора, крайнього разу – хвилин двадцять тому, і точно не у якості переговорника, але зацікавленого професійно, що підтверджено конкретними кроками", – каже "Мадяр".

Останні новини про ДПСУ: що відомо?