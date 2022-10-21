Чи готові білоруси воювати проти України: у Тихановської оцінили загрозу наступу

Все більше зростає ризик повторного наступу на Україну зі сторони Білорусі. При цьому можуть бути різні форми дій Лукашенка у війні.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський. За його словами може бути форма, коли білоруська земля та інфраструктура використовуються для атаки України російськими військами.

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Валерій Ковалевський зазначив, що також може бути ескалація режиму Лукашенка, а саме наказ білоруським військовим зайти на територію України й безпосередньо взяти участь в бойових діях.

На думку Ковалевського, є ознаки того, що Росія знову буде заходити в Україну збоку Білорусі:

Накопичення сил та техніки.

Розгортання військового угрупування Білорусі та Росії.

Відбувається прихована мобілізація.

Починають перевіряти деяку військову інфраструктуру в самій Білорусі, а також бомбосховища.

Чиновники КДБ та Ради безпеки їздять по підприємствах й розповідають про те, що збоку України йдуть погрози. А також, що треба готуватися, адже будуть провокації та диверсії на території Білорусі.

"Усе це в сумі виглядає, як певний рух до певної мети", – підсумував Валерій Ковалевський.

Він зазначив, що це може бути певна спроба демонстрації сили, психологічний тиск на українців, спроба відтягнути частину українських військ від основного фронту. Проте дуже часто в таких процесах є пункт "кнопка неповернення", – коли заходить все настільки далеко, що вже не можна зупинитися.

Це насправді вже створює таку тривожну атмосферу, що Білорусь, попри рішення чи вибір Лукашенка, може бути втягнута у війну,

– розповів Валерій Ковалевський.

За його словами, у самого білоруського війська мотивація практично відсутня. Адже вони відображають намір суспільства, який антивоєнний.

"Все ж таки в нас більш монолітне суспільство, ніж в Росії. Більш компактна країна, менше національного різноманіття. Тому можна з впевненістю казати, що білоруські збройні сили також мають антивоєнні настрої й не хочуть воювати. Розуміють, що це війна за чужі інтереси ще й проти тої країни, яка ніяк не погрожувала", – акцентував Ковалевський.

Дивіться відео про події в Білорусі:

Що робити білоруським військам

Голова об’єднаного перехідного кабінету порадив відмовлялися від мобілізації та від того, щоб їхати у військові частини. Адже, коли починається сама військова операція, то події можуть розвиватися зовсім не так, як хотілося б. Наприклад, можуть бути загороджувальні загони із силовиками, які вже визнані антинародними й можуть робити злочинні дії.

"Ситуація може розвиватися й за таким сценарієм, що білоруси перейдуть українську межу й зроблять відповідний вибір – скласти зброю й перейти на бік України, а не воювати за інтереси своїх ворогів. Тому що Росія ворог Білорусії", – додав Ковалевський.

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