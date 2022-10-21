Готовы ли белорусы воевать против Украины: у Тихановской оценили угрозу наступления

Все больше растет риск повторного наступления на Украину со стороны Белоруссии. При этом могут быть разные формы действий Лукашенко в войне.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский. По его словам, может быть форма, когда белорусская земля и инфраструктура используются для атаки Украины российскими войсками.

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Валерий Ковалевский отметил, что также может быть эскалация режима Лукашенко, а именно приказ белорусским военным зайти на территорию Украины и непосредственно принять участие в боевых действиях.

По мнению Ковалевского, есть признаки того, что Россия снова будет заходить в Украину со стороны Беларуси:

Скопление сил и техники.

Развертывание военной группировки Беларуси и России.

Происходит скрытая мобилизация.

Начинают проверять некоторую военную инфраструктуру в самой Беларуси, а также бомбоубежища.

Чиновники КГБ и Совбеза ездят по предприятиям и рассказывают о том, что со стороны Украины идут угрозы. А также что нужно готовиться, ведь будут провокации и диверсии на территории Беларуси.

"Все это в сумме выглядит как определенное движение к определенной цели", – подытожил Валерий Ковалевский.

Он отметил, что это может быть попытка демонстрации силы, психологическое давление на украинцев, попытка оттянуть часть украинских войск от основного фронта. Однако очень часто в таких процессах есть пункт "кнопка невозврата", когда заходит все настолько далеко, что уже нельзя остановить.

Это уже создает такую тревожную атмосферу, что Беларусь, несмотря на решение или выбор Лукашенко, может быть втянута в войну,

– рассказал Валерий Ковалевский.

По его словам, у самого белорусского войска мотивация практически отсутствует. Ведь они отражают намерение общества – антивоенное.

"Все-таки у нас более монолитное общество, чем в России. Более компактная страна, меньше национального разнообразия. Поэтому можно с уверенностью говорить, что у белорусских вооруженных сил тоже антивоенные настроения и они не хотят воевать. Понимают, что это война за чужие интересы, еще и против той страны, которая ничем не угрожала», – подчеркнул Ковалевский.

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Что делать белорусским войскам

Глава объединенного переходного кабинета посоветовал отказываться от мобилизации и от того, чтобы ехать в воинские части. Ведь когда начинается сама военная операция, то события могут развиваться совсем не так, как хотелось бы. Например, могут быть заградительные отряды с силовиками, которые уже признаны антинародными и могут совершать преступные действия.

"Ситуация может развиваться и по такому сценарию, что белорусы перейдут украинскую границу и сделают соответствующий выбор – сложить оружие и перейти на сторону Украины, а не воевать за интересы своих врагов. Потому что Россия враг Беларуси", – добавил Ковалевский.

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