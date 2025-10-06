Удари по окупованому Криму стали системними й породжують шалену кількість збитків для росіян. Експерти відзначають, атаки по півострову мають важливу мету.

У західній пресі припускають, що Україна може готуватися до масштабної операції в Криму. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чи справді Сили оборони здатні на це зараз, і що загалом відбувається на такій важливій для Росії окупованій території.

Чому атаки по Криму є настільки успішними

Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив, у Росії є значні проблеми з системами протиповітряної оборони. Ще з 2022 року Україна почала атакувати російські цілі, пріоритетно обираючи саме засоби ППО. Подібні удари тривають й по сьогодні, серйозно ускладнюючи можливість Росії захищати свої землі.

У росіян справді є великий дефіцит систем ППО, адже вони не готувалися до того, що Україна вироблятиме далекобійні засоби та битимуть по її території,

– наголосив Жмайло.

Успішним кейсом України стали удари по тимчасово окупованому Криму. Атаки на півострів є вкрай результативними саме через масове знищення систем протиповітряної оборони. Чимало з них сконцентрували у східній частині Криму для захисту Керченського мосту, а також перемістили у 300-кілометрову зону в Росії. До цих цілей можуть "дотягнутися" системи HIMARS, ATACMS, а також ракети Storm Shadow.

"Вони просто не здатні прикрити усі стратегічні військові об'єкти. Інколи ми навіть не чуємо про роботу російської ППО, за винятком стрілецької зброї. Знищивши багато систем ППО, а я нагадаю, що ГУРівці навіть фізично висаджувалися для того, щоб знищувати радіолокаційні станції і пускові установки, бачимо, що північна, західна і південні частини Криму є дуже малоприкритими", – зауважив експерт.

До того ж Україна постійно вдосконалює власні ударні засоби і завдає нищівних ударів по критично важливих російських об'єктах.

Все це призводить до щонайменше логістичних перебоїв у поставках зброї й матеріалів. Росіянам потрібен час, аби відновлювати свої потужності, що дуже складно для них в умовах санкційного тиску. Це й призводить до таких наслідків, які ми зараз бачимо у Криму,

– пояснив Жмайло.

Особливо болючим для Кремля наслідком виявився дефіцит палива. Варто нагадати, що під прицілом української зброї не вперше опиняється Морський нафтовий термінал у Феодосії. Він відвантажує нафту для кораблів тіньового флоту Росії. Через постійні атаки з 34 резервуарів залишилось 22 резервували з паливом. Ці та інші удари лиш поглиблюють паливну кризу на півострові.

У Росії бракує ППО: дивіться відео

Чи готує Україна масштабну операцію в Криму?

Палають в окупованому Криму і військові аеродроми. У західних ЗМІ вже припускають – Україна може готуватися до великої операції на південному напрямку. Однак наразі говорити про це зарано.

Не думаю, що зараз ЗСУ планують масштабну операцію, адже у нас зараз важка ситуація на Східному фронті. Можливо, ми готуємо певні контрнаступальні операції для того, аби відтягнути сили росіян з Запорізького напрямку. На жаль, там вони частково покращили своє тактичне становище, є невеликі просування – від кількох сотень метрів до кількох кілометрів,

– зауважив Жмайло.

Безперечно, не можна відкидати й того факту, що Україна справді готується до серйозніших дій по Криму. Значну роль у цьому відіграє Головне управління розвідки, а саме їхній підрозділ безпілотних систем "Примари", який за останні пів року вразив щонайменше 44 об'єкти росіян, пов'язаних з протиповітряною обороною.

"Ми так само намагаємося робити Крим безпольотною зоною. Такими діями ми готуємо для себе підґрунтя для подальших наступальних операцій і звужуємо логістичні коридори росіян, зокрема для підживлення угруповання на Запоріжжі ", – зазначив експерт.

Хоч варто додати, що через півострів перекидають менше зброї та техніки на фронт, ніж раніше. Окупаційна армія робить ставку на залізничне сполучення Росії з іншими окупованими українськими територіями. Для цього вони оновлюють залізничні полотна та будуть нові.

На що "полюють" ЗСУ у Криму?

"Вибуховою" для Криму стала ніч на 6 жовтня. Під ударом опинився аеродром "Саки" в Новофедорівці, а згодом вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії. Гучно було і в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".

Військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що ударів завдали по аеродромам російської військової авіації, що розташовані на західній частині півострова. Це розташування дає противнику більшу можливість завдавати ударів чи підсилювати свої війська на Херсонському напрямку.

Удари по цих аеродромах суттєво зменшують можливості росіян щодо ракетно-бомбових ударів, адже саме з цих аеродромів запускаються дрони в бік Одеси та Миколаєва. Важливо також, що їхня авіація змушена переміщатися в межах цих аеродромів. Кожен удар призводить до порушення центрів управління, систем управління та можливостей обслуговувати ці аеродроми, чи авіацію, яка там базується,

– пояснив військовий.

Тимочко також додав, що окрім свого прямого цільового призначення – обслуговування авіації, літаків, гелікоптерів – росіяни проводять там і радіоелектронну розвідку, пеленгування та обслуговування безпілотників.

Також ресурси аеродромів, особливо їхні підземні склади, використовують для арсеналів, та для того, щоби противник міг також формувати певні командні центри. Тобто такі удари – це комплексний підхід до справи.

"Ми говоримо зараз про Крим, як все-таки про логістику, тил, арсенал і авіацію противника, які створюють серйозні загрози для української армії на Півдні та на Сході України", – зазначив Тимочко.

Удари по важливих об'єктах півострова в рази зменшують небезпеки для України.

Що пишуть ЗМІ про плани України в Криму?