30 жовтня, 08:32
Графіки по всій Україні: як будуть вимикати світло 30 жовтня

Ірина Марціяш

Російська армія вдосвіта 30 жовтня атакувала енергетичну інфраструктуру України. Відомо, що внаслідок масованої атаки у всіх регіонах України ввели графіки відключення світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Час і обсяг обмежень будуть такими: 

графіки погодинних відключень • з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг

графіки обмеження потужності • з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів

 