Знову графіки: як вимикатимуть світло в Україні 5 січня
- 5 січня у більшості регіонів України будуть застосовані графіки погодинних відключень та обмеження потужності через російські атаки на енергосистему.
- Українців закликали ощадливо споживати електроенергію та перевіряти час відключень на офіційних сторінках обленерго.
Через регулярні російські атаки ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі в регіонах продовжують діяти заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Читайте також Кілька регіонів знову з відключеннями: які графіки на 4 січня для областей України
Як діятимуть графіки 5 січня?
У понеділок, 5 січня, в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,
– додали в Укренерго.
Українців також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.
Ворог продовжує бити по енергетиці: останні новини
У суботу, 3 січня, Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі півдня України: під атакою опинилися енергооб'єкти Миколаївської та Херсонської областей. За даними Міненерго, внаслідок обстрілів частина споживачів на Миколаївщині залишилася без електроенергії.
Водночас на Херсонщині Росія знову поцілила у Херсонську ТЕЦ. До того ж на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС було втрачено подачу живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.
Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні також залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах.