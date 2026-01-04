Знову графіки: як вимикатимуть світло в Україні 5 січня

Через регулярні російські атаки ситуація в енергосистемі України залишається складною. Наразі в регіонах продовжують діяти заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як діятимуть графіки 5 січня?

У понеділок, 5 січня, в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причиною запровадження заходів обмеження стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,

– додали в Укренерго.

Українців також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.

Ворог продовжує бити по енергетиці: останні новини