4 января, 19:19
Опять графики: как будут выключать свет в Украине 5 января

Полина Буянова
Основные тезисы
  • 5 января в большинстве регионов Украины будут применены графики почасовых отключений и ограничения мощности из-за российских атак на энергосистему.
  • Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию и проверять время отключений на официальных страницах облэнерго.

Из-за регулярных российских атак ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сейчас в регионах продолжают действовать меры ограничения потребления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут действовать графики 5 января?

В понедельник, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, 
– добавили в Укрэнерго.

Украинцев также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Враг продолжает бить по энергетике: последние новости

  • В субботу, 3 января, Россия ударила по энергетической инфраструктуре юга Украиныпод атакой оказались энергообъекты Николаевской и Херсонской областей. По данным Минэнерго, в результате обстрелов часть потребителей на Николаевщине осталась без электроэнергии.
     

  • В то же время на Херсонщине Россия снова попала в Херсонскую ТЭЦ. К тому же на временно оккупированной Запорожской АЭС было потеряно подачу питания одной из высоковольтных линий из-за боевых действий.
     

  • Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране также остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах.