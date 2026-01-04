Опять графики: как будут выключать свет в Украине 5 января

Из-за регулярных российских атак ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сейчас в регионах продолжают действовать меры ограничения потребления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут действовать графики 5 января?

В понедельник, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,

– добавили в Укрэнерго.

Украинцев также призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

Враг продолжает бить по энергетике: последние новости