Попри графіки: експерт з енергетики пояснив, чому деякі будинки довго без світла

Українці часто скаржаться на хаотичні графіки вимкнення світла. Річ у тім, що якщо у звичайний час будинок споживає, наприклад, 100 кіловатів, то коли його вмикають – 300 – 350 кіловатів.

Тобто люди після відключення світла вмикають все, до чого можуть дотягнутися. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що це може призвести навіть до аварії.

"Я можу зрозуміти людей. Але водночас це призведе до простого результату. Або станеться аварія на лінії. Цілком ймовірно, що будинок просто вимкнеться, тому що в нього відгорів кабель. Або спрацює запобіжник на найвищій підстанції, й відключить будинок через перевантаження. Коли нас включать наступний раз, гарантувати не може ніхто. Тому що ми своє "вікно електрики" частково пропустили, бо перевантажили мережу", – пояснив він.

Чому така ситуація з графіками?

Олександр Харченко навів приклад, що якщо пошкодили певну досить потужну електричну підстанцію, наприклад, 330 кіловатів, то за добу чи 16 – 18 годин її відновили та ввімкнули. І аварія сталася на одній з менших підстанцій у цьому районі.

На неї подали напругу, а вона взяла і не включилася. Тому що вона була спроєктована працювати постійно, а її весь час включають-виключають – їй вже фізично погано. Вона не ввімкнулася, бо є проблема. Приїхала бригада, 4 – 5 годин поремонтувала в оптимальному варіанті, а, може, і 8 – 10, ввімкнула. Люди тут же включили усе, що могли, тому що вони досить довго були без електрики. Це природно, я розумію, а трансформатор не зрозумів,

– сказав він.

Відповідно певні мікрорайони, які були перевантажені, вимкнули через запобіжник. Вони самі вимкнулись автоматично. Бригади поїхали їх перепідключати, але це теж займе час. Та найбільша підстанція, яка в цей час була в зоні подачі електроенергії, за внутрішнім графіком, з нього вийшла, і там відімкнули зверху.

Весь цей район знов у зоні вимкнення, який за певним внутрішнім графіком існує в обленерго. Тому фактично неможливо передбачити, яким саме буде графік для певних будинків. Бо раніше будинок споживав 100 кіловатів, зараз цю ж чергу вмикають, а вона вже не 100 бере, а 350. Що ж відбувається? Або пів черги не включилося, або ввімкнулося і тут же вимкнулося, і треба їх терміново-аварійно перепідключати,

– зазначив експерт з енергетики.

За його словами, як тільки стане тепліше, й буде можливість подавати більше електрики, суто фізично буде більше доступної потужності. У такій ситуації буде подаватися більше електроенергії на цю частину мережі. Буде переведення до графіків, коли буде хоч якийсь запас потужності на випадок того, що люди почали більше споживати.

Це все ще не скасує аварійні випадки, через перевантаження. Але це значно покращить ситуацію з передбачуваністю, коли працює, коли не працює. Тому що зараз в нас просто не вистачає розуміння, даних. Ми подали, й незрозуміло, вистачить чи не вистачить. Бо люди вмикають значно більше, ніж вони включали раніше. У цьому біда,

– наголосив директор Центру досліджень енергетики.

Крім того, Росія може здійснювати нові атаки на енергетику у будь-який момент. На жаль, передбачити результати ударів неможливо. Хоча українська ППО працює і показує фантастичні результати, проте не може бути 100% збиття, щось точно долітає.

