Несмотря на графики: эксперт по энергетике объяснил, почему некоторые дома долго без света

Украинцы часто жалуются на хаотичные графики отключения света. Дело в том, что если в обычное время дом потребляет, например, 100 киловатт, то когда его включают – 300 – 350 киловатт.

То есть люди после отключения света включают все, до чего могут дотянуться. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что это может привести даже к аварии.

"Я могу понять людей. Но в то же время это приведет к простому результату. Или произойдет авария на линии. Вполне вероятно, что дом просто выключится, потому что у него отгорел кабель. Или сработает предохранитель на самой высокой подстанции, и отключит дом из-за перегрузки. Когда нас включат следующий раз, гарантировать не может никто. Потому что мы свое "окно электричества" частично пропустили, потому что перегрузили сеть", – объяснил он.

Почему такая ситуация с графиками?

Александр Харченко привел пример, что если повредили определенную достаточно мощную электрическую подстанцию, например, 330 киловатт, то за сутки или 16 – 18 часов ее восстановили и включили. И авария произошла на одной из меньших подстанций в этом районе.

На нее подали напряжение, а она взяла и не включилась. Потому что она была спроектирована работать постоянно, а ее все время включают-выключают – ей уже физически плохо. Она не включилась, потому что есть проблема. Приехала бригада, 4 – 5 часов поремонтировала в оптимальном варианте, а, может, и 8 – 10, включила. Люди тут же включили все, что могли, потому что они достаточно долго были без электричества. Это естественно, я понимаю, а трансформатор не понял,

– сказал он.

Соответственно определенные микрорайоны, которые были перегружены, выключили через предохранитель. Они сами выключились автоматически. Бригады поехали их переподключать, но это тоже займет время. И самая большая подстанция, которая в это время была в зоне подачи электроэнергии, по внутреннему графику, из него вышла, и там отключили сверху.

Весь этот район снова в зоне отключения, который по определенному внутреннему графику существует в облэнерго. Поэтому фактически невозможно предсказать, каким именно будет график для определенных домов. Потому что раньше дом потреблял 100 киловатт, сейчас эту же очередь включают, а она уже не 100 берет, а 350. Что же происходит? Или пол очереди не включилось, или включилось и тут же выключилось, и надо их срочно-аварийно переподключать,

– отметил эксперт по энергетике.

По его словам, как только станет теплее, и будет возможность подавать больше электричества, чисто физически будет больше доступной мощности. В такой ситуации будет подаваться больше электроэнергии на эту часть сети. Будет перевод к графикам, когда будет хоть какой-то запас мощности на случай того, что люди начали больше потреблять.

Это все еще не отменит аварийные случаи, из-за перегрузки. Но это значительно улучшит ситуацию с предсказуемостью, когда работает, когда не работает. Потому что сейчас у нас просто не хватает понимания, данных. Мы подали, и непонятно, хватит или не хватит. Потому что люди включают значительно больше, чем они включали раньше. В этом беда,

– отметил директор Центра исследований энергетики.

Кроме того, Россия может осуществлять новые атаки на энергетику в любой момент. К сожалению, предсказать результаты ударов невозможно. Хотя украинская ПВО работает и показывает фантастические результаты, однако не может быть 100% сбития, что-то точно долетает.

