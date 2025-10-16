В одному із житлових будинків у Вознесенівському районі Запоріжжя ввечері 16 жовтня здетонувала граната. Внаслідок цього постраждав чоловік.

На місці події працювали поліцейські вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Нацполіції в Запорізькій області.

Які наслідки вибуху гранати?

За даними поліції, о 18:40 правоохоронцям надійшло повідомлення про вибух на сходовому майданчику в одному із багатоквартирних будинків середмістя Запоріжжя.

Внаслідок інциденту 39-річний місцевий житель отримав чисельні осколкові поранення. Попередньо встановлено, що саме він знайшов гранату й під час необережного поводження боєприпас здетонував. Постраждалого доставили до лікарні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція Запорізької області закликає громадян дбати про власну безпеку. У разі виявлення підозрілого предмета там просять в жодному разі не чіпати його та повідомляти про знахідку до Нацполіції або ДСНС за телефонами 102 або 101.

Необережне поводження з боєприпасами: схожі випадки