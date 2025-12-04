Мільйони гривень грантів: Федоров розповів, як Україна стане світовою базою деталей для дронів

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на заході Brave1 Components заявив, що держава робитиме ставку на розвиток виробництва оборонних компонентів усередині країни та на масштабування кооперації з міжнародними партнерами.

Мовиться зокрема про нову грантову програму від Brave1 у розмвірі до 8 млн грн на українські компоненти оборонних розробок. Як анонсував Федоров, ці кошти виробники на R&D та підвищення технологічної готовності розробок.

24 Канал відвідав захід та детально розповідає деталі.

Які результати Brave1?

За словами першого віцепремʼєра, ключова мета команди Мінцифри й кластеру Brave1 – не лише підтримувати окремі проєкти, а змінювати архітектуру оборонної індустрії України.

Наша ключова місія – змінювати нашу країну й захищати нашу свободу завдяки інноваціям та технологіям нового покоління,

– наголосив Федоров.

Федоров нагадав, що кластер Brave1 уже став найбільшим оборонно-технологічним інвестором в Україні та одним із найбільших у Європі в напрямку DefenseTech.

Загалом:

підтримано понад 700 проєктів;

загальний обсяг виділених ресурсів сягає кількох мільярдів (у грн-еквіваленті);

на платформі Brave1 зареєстровано близько 5 тисяч компаній та понад 2 тисячі розробників.

Міністр згадав і три великі конкурси, де держава надає гранти до 150 мільйонів для кожного з переможців у пріоритетних напрямках, зокрема тактичної балістики та ракетних рішень.

Федоров відзначив, що кількість гравців на ринку ракети-будування зростає в геометричній прогресії: з’являються нові стартапи, нові форми кооперації та партнерств, а це безпосередньо впливає на результат на полі бою. Міністр нагадав, що команда Мінцифри з перших днів повномасштабного вторгнення працювала над розгортанням зв’язку й цифрової інфраструктури на фронті.

Починаючи від повномасштабного вторгнення, ми займалися терміналами Starlink, а зараз реалізовуємо з Міноборони "лінію дронів", "лінію перехоплювачів" і військовий зв’язок, який активно розгортаємо,

– сказав Федоров.

За його словами, у структурі команди працює бойовий юніт, який тестує продукти безпосередньо на полі бою. Це дає можливість бачити реальні тенденції війни, розуміти потреби підрозділів і швидко адаптувати програми підтримки.

Окремий блок виступу був присвячений автономності безпілотників. Brave1 запустив масштабну грантову програму, орієнтовану на розвиток систем штучного інтелекту та всіх рівнів автономності дронів.

За словами Федорова, на цю програму вже подалися 36 компаній із 55 заявками. Він наголосив, що перехід на вищі рівні автономності вимагає значних коштів, залучення інженерів та спеціалістів не лише з України, а й із-за кордону.

Міжнародні фонди: Норвегія, НАТО, ЄС

Федоров окремо зупинився на співпраці з міжнародними партнерами:

Brave1 спільно з європейськими структурами запускає проєкт Brave Norway – кошти від Норвегії та української сторони підуть на гранти для українських та європейських компаній, що можуть стати game changers на полі бою;

– кошти від Норвегії та української сторони підуть на гранти для українських та європейських компаній, що можуть стати game changers на полі бою; разом із НАТО стартував спільний фонд Unite Brave з бюджетом по 10 млн євро на гранти за визначеними пріоритетами;

з бюджетом по 10 млн євро на гранти за визначеними пріоритетами; напередодні було запущено ще один проєкт із ЄС на 3,3 млн євро – на перехоплювачі "шахедів" та радіолокаційні системи для розбудови радарного поля.

Федоров підкреслив, що загалом цього року іноземні партнери інвестують у проєкти українських defense-компаній понад 100 млн доларів. Частину цих коштів залучено через Brave1, частину – через менші фонди та прямі інвестиції в компанії-розробники.

Одним із ключових кроків, про які оголосив міністр, стало створення у Brave1 спеціалізованого департаменту компонентів.

Ця команда займатиметься виключно компонентною базою:

підготовкою змін до законодавства;

балансом між дерегуляцією й стимулюванням внутрішнього виробництва;

локалізацією критичних компонентів;

налагодженням комунікації між виробниками зброї та виробниками компонентів.

Федоров звернув увагу, що, попри відкритість суспільства, між виробниками часто бракує прямої комунікації: компанії, які роблять зброю, не завжди знають, хто в Україні здатен забезпечити певні вузли чи системи.

Brave1 Market – "Amazon для війни" та система балів

Ще один акцент – розвиток Brave1 Market, який Федоров назвав "Amazon для війни". На маркетплейсі вже представлено понад 800 продуктів – від БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби до різних рішень для зв’язку й логістики. Незабаром там будуть повноцінно доступні й оборонні компоненти, а підрозділи зможуть купувати їх за бали, які заробляють на фронті.

Станом на сьогодні в системі балів перебуває 429 підрозділів. Нещодавно до неї додали:

додаткові бали за ураження з використанням ШІ;

бали за логістику (доставку вантажів на передову);

а також новий трек за евакуацію за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК).

За кожного евакуйованого військового підрозділ може отримати близько 112 балів. Ми зробили так, щоб система максимально стимулювала рятувати життя. Життя наших військових – безцінне,

– зазначив міністр.

Федоров додав, що за даними останніх місяців Україна показує рекордні показники у знищенні живої сили та артилерії ворога, і це результат рішень, які ухвалюються на основі даних, а також роботи дронів, артилерії та нових технологій.

Україна як компонентна база цивілізованого світу

Підсумовуючи виступ, Федоров окреслив стратегічну мету – перетворити Україну на компонентну базу для цивілізованого світу та західних партнерів.

Ми маємо стати базою компонентів для тих країн, які разом із нами створюватимуть зброю, що знищує нашого ворога,

– сказав він.

Він підтвердив, що департамент бойових компонентів уже працює, готуються нові грантові програми й політики, а пріоритетом залишатиметься підтримка саме українських компаній.

Наприкінці Федоров звернувся до виробників і розробників: "Наше прохання до вас – робіть усе, щоб масштабуватися, боріться з бар’єрами, які у вас є. Нам потрібна компонентна незалежність. Бажаю вам успіху і дякую", – завершив міністр.