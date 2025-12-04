Миллионы гривен грантов: Федоров рассказал, как Украина станет мировой базой деталей для дронов
- Украина планирует стать мировой базой для производства деталей дронов, запустив новую грантовую программу на сумму до 8 млн грн для украинских оборонных разработок.
- Международные партнеры, такие как Норвегия, НАТО и ЕС, инвестируют более 100 млн долларов в проекты украинских компаний, а Brave1 Market развивает платформу для оборонных компонентов, где подразделения смогут покупать их за заработанные баллы.
Первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на мероприятии Brave1 Components заявил, что государство будет делать ставку на развитие производства оборонных компонентов внутри страны и на масштабирование кооперации с международными партнерами.
Говорится в частности о новой грантовой программе от Brave1 в размере до 8 млн грн на украинские компоненты оборонных разработок. Как анонсировал Федоров, эти средства производители на R&D и повышение технологической готовности разработок.
Какие результаты Brave1?
По словам первого вице-премьера, ключевая цель команды Минцифры и кластера Brave1 – не только поддерживать отдельные проекты, а менять архитектуру оборонной индустрии Украины.
Наша ключевая миссия – менять нашу страну и защищать нашу свободу благодаря инновациям и технологиям нового поколения,
– подчеркнул Федоров.
Федоров напомнил, что кластер Brave1 уже стал крупнейшим оборонно-технологическим инвестором в Украине и одним из крупнейших в Европе в направлении DefenseTech.
В целом:
- поддержано более 700 проектов;
- общий объем выделенных ресурсов достигает нескольких миллиардов (в грн-эквиваленте);
- на платформе Brave1 зарегистрировано около 5 тысяч компаний и более 2 тысяч разработчиков.
Министр вспомнил и три крупных конкурса, где государство предоставляет гранты до 150 миллионов для каждого из победителей в приоритетных направлениях, в частности тактической баллистики и ракетных решений.
Федоров отметил, что количество игроков на рынке ракеты-строения растет в геометрической прогрессии: появляются новые стартапы, новые формы кооперации и партнерств, а это непосредственно влияет на результат на поле боя. Министр напомнил, что команда Минцифры с первых дней полномасштабного вторжения работала над развертыванием связи и цифровой инфраструктуры на фронте.
Начиная от полномасштабного вторжения, мы занимались терминалами Starlink, а сейчас реализуем с Минобороны "линию дронов", "линию перехватчиков" и военную связь, которую активно разворачиваем,
– сказал Федоров.
По его словам, в структуре команды работает боевой юнит, который тестирует продукты непосредственно на поле боя. Это дает возможность видеть реальные тенденции войны, понимать потребности подразделений и быстро адаптировать программы поддержки.
Отдельный блок выступления был посвящен автономности беспилотников. Brave1 запустил масштабную грантовую программу, ориентированную на развитие систем искусственного интеллекта и всех уровней автономности дронов.
По словам Федорова, на эту программу уже подались 36 компаний с 55 заявками. Он отметил, что переход на высшие уровни автономности требует значительных средств, привлечения инженеров и специалистов не только из Украины, но и из-за рубежа.
Международные фонды: Норвегия, НАТО, ЕС
Федоров отдельно остановился на сотрудничестве с международными партнерами:
- Brave1 совместно с европейскими структурами запускает проект Brave Norway – средства от Норвегии и украинской стороны пойдут на гранты для украинских и европейских компаний, которые могут стать game changers на поле боя;
- вместе с НАТО стартовал совместный фонд Unite Brave с бюджетом по 10 млн евро на гранты по определенным приоритетам;
- накануне был запущен еще один проект с ЕС на 3,3 млн евро – на перехватчики "шахедов" и радиолокационные системы для развития радарного поля.
Федоров подчеркнул, что в целом в этом году иностранные партнеры инвестируют в проекты украинских defense-компаний более 100 млн долларов. Часть этих средств привлечено через Brave1, часть – через меньшие фонды и прямые инвестиции в компании-разработчики.
Одним из ключевых шагов, о которых объявил министр, стало создание в Brave1 специализированного департамента компонентов.
Эта команда будет заниматься исключительно компонентной базой:
- подготовкой изменений в законодательство;
- балансом между дерегуляцией и стимулированием внутреннего производства;
- локализацией критических компонентов;
- налаживанием коммуникации между производителями оружия и производителями компонентов.
Федоров обратил внимание, что, несмотря на открытость общества, между производителями часто не хватает прямой коммуникации: компании, которые делают оружие, не всегда знают, кто в Украине способен обеспечить определенные узлы или системы.
Brave1 Market – "Amazon для войны" и система баллов
Еще один акцент – развитие Brave1 Market, который Федоров назвал "Amazon для войны". На маркетплейсе уже представлено более 800 продуктов – от БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы до различных решений для связи и логистики. Вскоре там будут полноценно доступны и оборонные компоненты, а подразделения смогут покупать их за баллы, которые зарабатывают на фронте.
На сегодня в системе баллов находится 429 подразделений. Недавно к ней добавили:
- дополнительные баллы за поражение с использованием ИИ;
- баллы за логистику (доставку грузов на передовую);
- а также новый трек за эвакуацию с помощью наземных роботизированных комплексов (НРК).
За каждого эвакуированного военного подразделение может получить около 112 баллов. Мы сделали так, чтобы система максимально стимулировала спасать жизни. Жизнь наших военных – бесценна,
– отметил министр.
Федоров добавил, что по данным последних месяцев Украина показывает рекордные показатели в уничтожении живой силы и артиллерии врага, и это результат решений, которые принимаются на основе данных, а также работы дронов, артиллерии и новых технологий.
Украина как компонентная база цивилизованного мира
Подытоживая выступление, Федоров очертил стратегическую цель – превратить Украину в компонентную базу для цивилизованного мира и западных партнеров.
Мы должны стать базой компонентов для тех стран, которые вместе с нами будут создавать оружие, уничтожающее нашего врага,
– сказал он.
Он подтвердил, что департамент боевых компонентов уже работает, готовятся новые грантовые программы и политики, а приоритетом будет оставаться поддержка именно украинских компаний.
В конце Федоров обратился к производителям и разработчикам: "Наша просьба к вам – делайте все, чтобы масштабироваться, боритесь с барьерами, которые у вас есть. Нам нужна компонентная независимость. Желаю вам успеха и спасибо", – завершил министр.