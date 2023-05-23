Не лише місто: окупанти мають ракетний корвет "Грайворон", з якого били "Калібрами" по Україні
Джерело:Defence express
Російські добровольці розпочали створення "безпекової смуги" на Бєлгородщині та, зокрема, рухаються у бік Грайворона. Разом з тим стало відомо, що в окупантів є корабель, який називається так, як цей населений пункт. З нього вони запускали ракети типу "Калібр" по нашій державі.
Легіон "Свобода Росії" та бійці РДК 22 травня розпочали звільнення територій Бєлгородської області задля створення демілітаризованої зони. Одним з перших ключових населених пунктів у цій операції став Грайворон. Дуже іронічно, що в окупантів є ракетний корвет з такою назвою.
Дивіться також Вибухи, російські добровольці й перші "звільнені міста": усе, що відбувається на Бєлгородщині
Детально про корабель
Власне, входить цей корабель до Чорноморського флоту ворожої держави. На ньому можна помітити системи ППО. Однак більш важливе те, що з цього судна загарбники неодноразово запускали ракети типу "Калібр".
Не варто сумніватися у тому, що в недалекій перспективі цей корвет очікує "демілітаризація". Однак проводитимуть її, скоріш за все, Збройні Сили.
Ракетний корвет "Грайворон" ЧФ Росії належить до проєкту 21631 "Буян-М" і був прийнятий до складу російського флоту в лютому 2021 року. Основне озброєння цього корабля – вісім пускових установок під КР "Калібр" або протикорабельні ракети "Онікс",
– написали аналітики Defence express.
Окрім того, вони констатували, що засоби ППО на цьому судні є радше "символом", аніж реальним озброєнням, тому що вони не здатні уражати серйозні повітряні цілі.
Власне, на цьому корветі є ЗРК малої дальності "Гибка" на основі ПЗРК "Верба". Цей комплекс може збивати повітряні цілі в радіусі до 6 кілометрів та на висоті до 3,5 кілометра.
Такі корвети можуть запускати крилаті ракети лише за умови "зенітної парасольки" з берега або авіаційного прикриття, тому кораблі для ударів по Україні не відходять далі аніж за декілька кілометрів від берега тимчасово окупованого Криму,
– йдеться в джерелі.
Експерти переконані, що "Грайворон" має усі шанси піти на дно, як це зробив флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" у квітні 2022 року.
Зверніть увагу! Довжина корпусу корвета "Грайворон" становить лише 74 метри, осадка – 2,6 метра, а повне водозаміщення – лише 949 тонн.
Бєлгородщина: останні події
- В Головному управлінні розвідки пояснювали, що, справді, російські добровольці вирішили створити "безпекову зону" на Бєлгородщині, аби врешті-решт припинити ворожі обстріли українських міст.
- Водночас у РДК та легіоні "Свобода Росії" запевняли 22 травня, що уже звільнили такі населені пункти, як Козинка та Гора-Подол у Бєлгородській області й рухаються у бік Грайворона. За їхніми словами, скоро уся Росія буде вільною.
- Окрім того, слід зазначити, що під Грайвороном є сховище ядерних боєприпасів. Як зазначав речник ГУР Андрій Юсов, окупанти розпочали евакуацію цих снарядів на фоні подій в регіоні.