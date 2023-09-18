Групами і з технікою: стала відома кількість росіян, які добровільно здалися в полон

Проєкт "Хочу жить" існує вже рік. Це державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя.

На сторінках у соцмережах розповіли про результати за цей період. Кажуть: зупинятися не збираються.

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Що "Хочу жить" зробили за рік

Сайт проєкту відвідали понад 48 мільйонів людей із РФ та з тимчасово окупованих територій України, при цьому 256 доменів сайту заблокував Роскомнагляд.

Від окупантів надійшло понад 25 тисяч заявок на здачу в полон, що "конвертувалося" у здачу в полон 216 людей. 1072 особи наразі "в режимі очікування": вони контактують із представниками проєкту, очікуючи своєї операції з переведення через лінію фронту.

Загалом було проведено 21 операцію з виведення через лінію фронту групи (тобто більше двох осіб) тих, хто здається. Також є успішні випадки переходу військовослужбовців ЗС РФ на бік України із технікою.

Після успішного проведення операції "Синиця" кількість звернень росіян продовжує зростати. По всіх каналах до нас щодня надходять десятки заявок від діючих військовослужбовців армії РФ і не тільки,

– зазначили у повідомленні проєкту.

Також там наголосили, що звернення до "Хочу жить" – це єдина реальна можливість для військовослужбовця окупаційних військ повернутися додому живим.

Які гарантії від нашої держави для тих, хто хоче здатися в полон

Україна натомість гарантує, що військового, який вирішив здатися, будуть утримувати під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста, він матиме триразове харчування, медичне обслуговування, регулярний зв'язок із рідними та право на політичний притулок в Україні та деяких країнах ЄС після завершення бойових дій. І найголовніше: наша держава буде дотримуватися стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Усіх, хто добровільно здався, оформлюють як таких, що потрапили в полон у бою. Це зберігає їм усі виплати та пільги, які є для російських військовослужбовців, і захищає від можливого переслідування,

– підсумували в проєкті.

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Гучна здача в полон цілого взводу окупантів

Під час деокупації Андріївки Третя штурмова бригада взяла в полон командування 72 бригади ворога. Завдяки продуманим діям і вчасним командам наші воїни змогли взяти в кільце цей населений пункт. Окупанти спершу засіли в укриття, а потім здалися, оскільки не мали іншого виходу.