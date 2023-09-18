Группами и с техникой: стало известно количество россиян, добровольно сдавшихся в плен

Проект "Хочу жить" существует уже год. Это государственный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, призванный помочь военнослужащим РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам и сохранить свою жизнь.

На страницах в соцсетях рассказали о результатах за этот период. Говорят: останавливаться не собираются.

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Что "Хочу жить" сделали за год

Сайт проекта посетили более 48 миллионов человек из РФ и с временно оккупированных территорий Украины, при этом 256 доменов сайта заблокировал Роскомнадзор.

От окупантов поступило более 25 тысяч заявок на сдачу в плен, что "конвертировалось" в сдачу в плен 216 человек. 1072 человека сейчас "в режиме ожидания": они контактируют с представителями проекта, ожидая своей операции по переводу через линию фронта.

В общей сложности была проведена 21 операция по выводу через линию фронта группы (то есть более двух человек) сдающихся. Также есть успешные случаи перехода военнослужащих ВС РФ на сторону Украины с техникой.

После успешного проведения операции "Синица" количество обращений россиян продолжает расти. По всем каналам к нам ежедневно поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии РФ и не только,

– отметили в сообщении проекта.

Также там подчеркнули, что обращение в "Хочу жить" – это единственная реальная возможность для военнослужащего оккупационных войск вернуться домой живым.

Какие гарантии от нашего государства для тех, кто хочет сдаться в плен

Украина гарантирует, что военного, который решил сдаться, будут содержать под надзором Международного комитета Красного Креста, у него будет трехразовое питание, медицинское обслуживание, регулярная связь с родными и право на политическое убежище в Украине и некоторых странах ЕС после завершения боевых действий. И самое главное: наше государство будет соблюдать стандарты Женевских конвенций по обращению с военнопленными.

Всех, кто добровольно сдался, оформляют как попавших в плен в бою. Это сохраняет им все выплаты и льготы, которые положены для российских военнослужащих, и защищает от возможного преследования,

– подытожили в проекте.

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Громкая сдача в плен целого взвода оккупантов

Во время деоккупации Андреевки Третья штурмовая бригада взяла в плен командование 72 бригады врага. Благодаря продуманным действиям и своевременным командам наши воины смогли взять в кольцо этот населенный пункт. Оккупанты сначала засели в укрытие, а потом сдались, поскольку не имели другого выхода.