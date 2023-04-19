Нам необхідно поповнювати резерви катастрофічно, – Гуменюк про мобілізацію в Україні

В Україні триває мобілізація, яка розпочалася 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Наразі Україні "катастрофічно" потрібно поповнювати резерви.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa, пише 24 Канал. Вона зазначила, що Україна має поповнювати свій мобілізаційний ресурс через втрати на війні.

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Гуменюк заявила, що Україна обов'язково має поповнити резерви

Водночас речниця наголосила, що мобілізація зараз – це не новий етап, а продовження дій, розпочатих після 24 лютого 2022 року. Гуменюк зазначила, що держава не змогла в повному обсязі використати людський потенціал на початку війни.

"Те, що здається комусь як якісь новації, це скоріше за все підігріто додатковою увагою до цього процесу. На жаль, не в абсолюті був використаний той потенціал людей, коли вони на початку повномасштабного вторгнення, спрямовані своєю внутрішньою мотивацією, всі відгукнулися на потребу війська і військо не мало можливості опанувати одразу всіх, призвати, поставити на посади, розподілити", – сказала вона.

Гуменюк закликала громадян з розумінням ставитися до процесу видачі повісток.

Саме тому зараз проводиться робота з оповіщення. Так, вона не завжди влаштовує всіх у розумінні відповідності правовій державі. Прошу всіх з розумінням поставитися, що робота відбувається в умовах війни, коли нам необхідно поповнювати резерви катастрофічно. Ми маємо їх обов'язково поповнити,

– сказала речниця.

За її словами, дірок у законодавстві є багато і над цим працюють.

"Ми не можемо почекати, відкласти, ми не можемо переглянути законодавство в якомусь лайт-режимі", – резюмувала Гуменюк.

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