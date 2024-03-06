Потопельник "Сергій Котов": як вдалось поставити флот Росії під серйозний приціл

Українські спецслужби продовжують вражати успіхами у морі – 5 березня пішов на дно черговий російський корабель "Сергій Котов". Росіяни в паніці та не розуміють, як щоразу потрапляють в одну й ту ж пастку.

Чим був небезпечний корабель "Сергій Котов" та як українським спецслужбам вдалося потопити його, хоч і не з першого разу – читайте далі у матеріалі. Феєричне знищення обговорювали експерти на 24 Каналі.

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Що відомо про корабель

Майор ЗСУ Єгор Чечеринда наголосив на тому, що корабель був новий.

"Цей корабель був спущений на воду лише у 2021 році, а офіційно долучений до складу Чорноморського флоту влітку 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення в Україну. Корабель абсолютно новий", – сказав Чечеринда.

Звичайно, цей корабель менший за крейсер "Москва", але "Сергій Котов" теж великий та новий. "Аналоговнєт",

– додав він.

Окрім цього, "Сергій Котов" брав участь разом з крейсером "Москва" у нападі на український острів Зміїний.

Раніше експерти припускали, що на борту "Сергія Котова" було 8 пускових установок для ракет "Калібр. Однак у Військово-морських силах спростували цю інформацію. Водночас атаку на судно назвали "два в одному", адже на борту був

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що "Сергій Котов" задумувався як корабель, побудований за модульною схемою. Мовляв, на ньому мали замінювати зразки озброєння. Що цікаво, в одному із цих модулів у них був просто спортивний зал.

Довжина корабля була практично 100 метрів, а ширина – 14 метрів.

Це більше, ніж футбольне поле,

– оцінив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Як "Котова" перетворили на потопельника

Бойове завдання виконували українські морські дрони Magura V5. За словами військового експерта та льотчика-інструктора Романа Світана, це безпілотник або так званий безекіпажний катер, який може пройти 800 – 1000 кілометрів в одну сторону. Все залежить від палива і системи управління.

Ми бачимо, як він виконує завдання. Катерів було 5. Вони заходять хвилями з різних азимутів в режимі "вовчої зграї",

– пояснив Світан.

Виконують завдання не просто так, звісно. Тактику будують, аналізуючи розміщення зброї на самому кораблі, систем знищення та протидії.

Світан про знищення чергового корабля: дивіться відео

Дроном досить легко управляти, якщо це робитиме досвідчений оператор. Світан переконаний, що такі бойові завдання доручають фахівцям вищого класу.

"Навіть якщо кілька дронів під час завдання знищать, то принаймні три з них точно проходять і виконують знищення цілі", – запевнив військовий експерт.

Характеристики Magura V5 • Довжина – 5,5 метра.

• Ширина – 1,5 метра.

• Повна вага – 1000 кг.

• Корисне навантаження – 320 кілограмів.

• Операційний радіус дії – до 400 кілометрів.

• Дальність ходу – до 800 кілометрів.

• Автономність – до 60 годин.

• Крейсерська швидкість – 41 кілометр за годину.

• Максимальна швидкість – 78 кілометрів за годину.

• Зв'язок – mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

Єгор Чечеринда також вважає, що великою перевагою цих дронів є їхня швидкість.

"Дрони Magura V5 здатні рухатися до 83 кілометрів на годину. Спробуйте влучити в такий об'єкт, ще й вночі. І росіянам це не вдалося", – сказав він.

"Сергій Котов" призначений для того, щоб захищати інші кораблі, але не зміг захистити навіть себе,

– влучно підсумував майор ЗСУ Чечеринда.

Що цікаво, про загрозу знищення екіпаж повідомили ще за 40 хвилин. Про це свідчить перехоплена розмова з командиром корабля.

"Він казав, що їх ще за 40 хвилин попередили, що до них пливуть дрони. Очевидно, для знищення корабля. Однак вони нічого не змогли зробити. Ця гармата, яка стояла на борту корабля, не здатна була влучити", – зауважив Чечеринда.

Майор ЗСУ Єгор Чечеринда про чергове потоплення: дивіться відео

Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко наголосив, що росіяни після останніх поразок підсилили свою систему спостереження, щоб виявляти наші дрони. Однак їм це ніяк не допомагає.

Наші спецслужби шукаються місця, де система не настільки насичена, або ж її немає взагалі. Звісно, це роблять у нічну пору, коли дрони виявити складніше. Це час, коли особовий склад також не в найкращій готовності,

– сказав капітан запасу.

Дрон доволі великий. Його довжина – 5 метрів, ширина – 1,5 метра.

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник зауважив, що росіяни не змогли виявити Magura V5 в жодних режимах: ані радіолокаційному, ані тепловізійному.

"Це ще раз підтверджує: те, що в стратегічному сенсі росіяни називали "могутньою силою", рухається до деградації", – сказав Черник.

Петро Черник про знищення "Сергія Котова": дивіться відео

Майбутнє російського флоту плачевне

Роман Світан переконаний, що достатня кількість морських дронів за участі усіх українських спецслужб призведе до серйозних втрат у росіян.

"Комплексний підхід дозволить знищити російський флот за певний час. Це я вже не говорю про участь F-16. Якщо вони долучаться з серйозними протикорабельними ракетами – це буде серйозне бойове навантаження у виконанні бойового завдання", – запевнив Світан.

Одне з завдань наших спецслужб – це просто затоплення всього Чорноморського флоту. За підрахунками Світана, приблизно 25 кораблів українські спецслужби вже "відмінусували".

Залишилось орієнтовно 50 кораблів загалом, які треба знищити. Це повністю реальне завдання, наприклад, упродовж року,

– сказав він.

ракетний катер "Івановєц";

великий десантний корабель "Цезар Куніков";

патрульний корабель "Сергій Котов".

Лише за останні 2 місяці українські спецслужби знищили вже три великі військові кораблі:

Петро Черник висловився, що росіяни втрачають мілітарну морську потугу в акваторії Чорного моря.

"До початку цієї війни вони вважалися найбільшою силою. А те, що країна, яка не має повноцінного морського флоту, не тільки сягнула паритету, але й завдає дошкульних ударів, це неймовірно хороша новина", – зауважив він.

Чи пришвидшує це перемогу

Як зазначив Петро Черник, не варто забувати, що вартість цього корабля – 65 мільйонів доларів. Звісно, така втрата для Росії – суттєва і має свої переваги для нас.

"Чим більше потопимо їхнього брухту, тим краще. Однак результати цієї війни по-справжньому будуть вирішуватись виключно у сухопутній частині. Тут наш противник ще має певний запас міцності", – підсумував Черник.

Водночас Чечеринда вважає, що потопленням флоту Росії ми компенсуємо ту паузу у наших здобутках на лінії фронту, яка спричинена затримкою постачань зброї від партнерів.