Доводиться мати справу з терористами: Юсов розкрив складнощі обмінів полоненими

Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії вже провела 48 обмінів полоненими. Україні вдалося повернути майже 2 600 захисників і захисниць.

Однією з наймасштабніших операцій став саме обмін 21 вересня 2022 року, який дозволив реалізовувати наступні операції з повернення наших захисників та захисниць. Про це в коментарі 24 Каналу сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

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Україні вдалося повернути кожного 5-го захисника "Азовсталі"

Представник Головного управління розвідки зазначив, що повернення полонених, а особливо захисників "Азовсталі", є надзвичайно складним, оскільки Україні доводиться мати справу з терористами.

Як зазначив Юсов, Україні вдалося повернути кожного 5-го захисника "Азовсталі". Однак, за його словами, ще потрібно зробити чимало для повернення усіх – більшість ще у руках росіян.

Юсов підкреслив, що кожен обмін для України є досвідом, який враховують при плануванні наступних обмінів.

У ГУР допускають обмін "всіх на всіх"