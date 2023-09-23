Доводиться мати справу з терористами: Юсов розкрив складнощі обмінів полоненими
Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії вже провела 48 обмінів полоненими. Україні вдалося повернути майже 2 600 захисників і захисниць.
Однією з наймасштабніших операцій став саме обмін 21 вересня 2022 року, який дозволив реалізовувати наступні операції з повернення наших захисників та захисниць. Про це в коментарі 24 Каналу сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.
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Україні вдалося повернути кожного 5-го захисника "Азовсталі"
Представник Головного управління розвідки зазначив, що повернення полонених, а особливо захисників "Азовсталі", є надзвичайно складним, оскільки Україні доводиться мати справу з терористами.
Як зазначив Юсов, Україні вдалося повернути кожного 5-го захисника "Азовсталі". Однак, за його словами, ще потрібно зробити чимало для повернення усіх – більшість ще у руках росіян.
Юсов підкреслив, що кожен обмін для України є досвідом, який враховують при плануванні наступних обмінів.
У ГУР допускають обмін "всіх на всіх"
- У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна працює над обміном "всіх на всіх". Однак з боку Росії є певні перепони, над якими Україна працює.
- За його словами, ця ситуація не така складна, як здається. Як сказав Буданов, Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".
- Андрій Юсов сказав, що обмін "всіх на всіх" передбачає тривалу підготовку й для цього має бути чимало передумов. Зокрема, Україні потрібна сильна позиція, а її гарантом є обмінний фонд.
- Також він анонсував, що найближчим часом будуть добрі новини для родин наших захисників та захисниць. Річ у тім, що Україна активно поповнює обмінний фонд.