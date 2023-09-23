Приходится сталкиваться с террористами: Юсов раскрыл сложности обменов пленными

Украина с начала полномасштабного вторжения России уже провела 48 обменов пленными. Украине удалось вернуть почти 2600 защитников и защитниц.

Одной из самых масштабных операций стал обмен 21 сентября 2022 года, который позволил реализовывать следующие операции по возвращению наших защитников и защитниц. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Украине удалось вернуть каждого 5-го защитника "Азовстали"

Представитель Главного управления разведки отметил, что возвращение пленных, а особенно защитников "Азовстали", чрезвычайно сложно, поскольку Украине приходится иметь дело с террористами.

Как отметил Юсов, Украине удалось вернуть каждого 5 защитника "Азовстали". Однако, по его словам, еще предстоит многое для возвращения всех – большинство еще в руках россиян.

Юсов подчеркнул, что каждый обмен для Украины является опытом, который учитывают при планировании следующих обменов.

В ГУР допускают обмен "всех на всех"