ГУР завдала віртуозного удару по російській логістиці на Сумщині. Розвідники зазначають, що окупанти вже виють від безпорадності.

У мережі показали кадри ювелірної роботи на фронті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР.

Як дрони ГУР атакували росіян на Сумщині?

️Бойове завдання на Сумщині виконував загін ГУР, до складу якого увійшли бійці "Кракена", Міжнародного легіону, управління безпілотних систем Департаменту активних дій.

Завдяки злагодженим діям вдалося унеможливити будь-який рух росіян, відрізати їх від постачання БК, пального, продовольства та інших засобів.

Воєнні розвідники контролюють простір, знищуючи все російське, що сунеться землею чи небом. Підтримка нашої піхоти на передових бойових позиціях – ключовий пріоритет,

– зауважили у ГУР.

️Тим часом росіяни на ділянці фронту, де працюють майстри безпілотних систем ГУР, бідкаються через свою безпорадність. Тепер для них кожен порух – смертний вирок.

Дрони ГУР атакували логістику ворога: дивіться відео

До слова, дрони ГУР атакували російський НПЗ у Республіці Комі, що за 2000 кілометрів від України.