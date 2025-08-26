Росія атакувала Харківщину дронами: є влучання у приватний сектор та поранені
- 26 серпня вранці росіяни атакували Харківщину ударними дронами.
- Вибухи чули в Ізюмі та Чугуївській громаді.
Вранці 26 серпня росіяни продовжили атакувати Україну ударними дронами. Вибухи чули мешканці Харківщини.
О 07:28 в Ізюмському районі Харківської області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, передає 24 Канал із посиланням на міську владу.
Що відомо про вибухи у Харківській області?
О 08:17 Повітряні сили попередили про групу БпЛА на Харківщині, яка рухається західним курсом.
О 08:22 Ізюмська МВА повідомила про перебування "Шахеда" над містом.
О 08:25 в Ізюмі чули щонайменше три вибухи.
О 08:32 стало відомо про рух ще одного дрона через Борову у напрямку Ізюма.
О 08:36 у місті пролунав новий вибух.
О 08:40 у МВА попередили про ще один безпілотник курсом на Ізюм.
О 08:42 вибух було чути також і в Чугуївській громаді.
О 08:53 черговий вибух чули у Чугуївській громаді.
У коментарі Суспільному начальник МВА Сергій Федченко повідомив, що щонайменше двоє людей поранені в Ізюмі після атаки російських безпілотників. Влучання були у приватний сектор. На цей час відомо, що зруйновані три будинки і пошкоджені понад 30.
Що відомо про атаки дронами на Україну?
Росія знизила вартість одного "Шахеда" з 200 – 300 тисяч доларів у 2022 році до приблизно 50 – 70 тисяч доларів у 2025 році завдяки розвитку власному виробництву.
Агресор планує випускати понад 6 тисяч таких дронів щомісяця.
За даними ЗМІ, українські пілоти використовують британські методи часів Другої світової війни для знищення російських безпілотників. Ця тактика забезпечує близько 10-12% успішних перехоплень дронів в Україні, хоча є дуже ризикованою для екіпажів.