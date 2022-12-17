Допомагають дихати вручну: як лікарі без світла рятують немовлят на Харківщині

Росія продовжує нищити енергосистему нашої держави. Українці пристосовуються до нових умов, але чи не найважче в умовах постійних відключень електрики лікарям – вони продовжують героїчно працювати навіть тоді, коли це здається неможливим.

Одна з таких медичних установ – Харківський регіональний перинатальний центр, куди привозять вагітних та породіль з ускладненнями. Як розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко, зокрема дуже часто тут допомагали жінкам з Донбасу.

Зверніть увагу Шила нитками для вітрил, кип’ятила в каміні: як працювала в окупованому Ізюмі єдина акушерка

Електрика життєво необхідна

У цьому центрі виходжують діток, які народилися передчасно, зазвичай вони мають маленьку вагу та не можуть самостійно дихати. Це означає, що вони потребують особливих умов та відповідного догляду та процедур, зокрема із застосуванням апаратів штучної вентиляції легень. Тобто їм буквально життєво необхідна електрика.

Хоч медцентр і забезпечений генераторами та акумуляторами, для того, щоб перейти з основного живлення на додаткове, потрібен певний час. А малюки потребують підтримки дихальної системи постійно та безперервно, тобто в ідеалі апарати не мають вимикатися ні на хвилину. Тож коли таке трапляється, то лікарі буквально вручну допомагають їм дихати.

Це критично важливі хвилини. Апаратура в цей час не працює, і ми повинні або "дихати" руками, або шукати тих, хто нам допомагає, коли рук нашого персоналу не вистачає,

– розповіла завідувачка лікарні та неонатологиня Ірина Кондратова.

Вона додала, що коли у центрі немає світла, біля кожного маленького пацієнта ставлять 2 вентилятори. Один – спеціалізований, а інший – звичайний транспортний.

Перинатальний центр потребує допомоги

Важливо, що окрім великих генераторів біля кожного корпусу лікарні, у центрі є і спеціальна система безперебійного живлення для дитячої реанімації та операційних.

Однак є ще одна проблема – коли зникає електропостачання, зникає і зв'язок між палатами. А він необхідний для того, щоб лікарі, медсестри, пацієнти могли швидко сконтактувати у критичних випадках, коли потрібна термінова допомога.

Меценати закупили для перинатального центру необхідні техніку та обладнання для зв'язку, однак у лікарів досі залишається потреба у 8 раціях хоча б середньої потужності, аби зв'язуватися з реанімаціями. Тож перинатальний центр просить допомогти тих, хто має можливість.

Кореспондентка 24 каналу про ситуацію в Харкові та будні перинатального центру: дивіться відео

Що відомо про Харківський перинатальний центр

Цей медзаклад вже відомий не лише на всю Харківщину, а й на весь світ. Адже саме його керівниця Ірина Кондратова на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року показала, як українські діти народжуються під вибухами, на сторінці Девіда Бекхема в інстаграмі.

Тоді лікарі облаштували пологову залу у підвалі та приймали пологи у жінок під постійними обстрілами. Організація із захисту прав дітей UNICEF сконтактувала завідувачку перинатального з всесвітньо відомим футболістом, і він на день передав їй свою сторінку у соцмережі, аби жахи війни побачили усі.

Харків продовжують обстрілювати