Історія жінки, що приймала пологи у породіль в Ізюмі здається кінематографічною. Як акушерка облаштувала вдома імпровізоване пологове відділення, читайте далі.

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Як гінекологиня приймала пологи без світла та інструментів

На момент, коли до гінекологині Ольги Бєссєдіної звернулася перша вагітна жінка з проханням допомогти, у місті вже не було світла, газу, води та зв’язку. Мости до ізюмської лікарні підірвали, а її приміщення – розбомбили.

9 акушерів міста встигли виїхати, а ще одна лікарка – загинула під завалами будівлі. Залишилася лише Ольга.

Лікарка зізнається, що спочатку відмовила породіллі, адже не мала ні інструментів, ні належного приміщення, щоб приймати пологи. Однак згодом волонтери допомогли знайти гінекологічне крісло та деяке потрібне приладдя.

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Як проходила підготовка до пологів

Гінекологиня Ольга розповіла, що змушена була використовувати замість хірургічних ниток – нитки для вітрил, які запропонував їй чоловік. Стерилізувати лікарські інструменти довелося у каміні.

Світла ж немає. Простерилізувати неможливо. Випросила у чоловіка дистильовану воду, у каміні прокип'ятили інструменти, як старий дідівський метод,

– ділиться акушерка.

Перші пологи у таких "польових умовах" пройшли успішно. Згодом Ольга провела ще 3. На жаль, одні з них виявилися трагічними: жінка почала народжувати передчасно і її немовлята-близнюки загинули. Їхню маму натомість вдалося врятувати.

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За період окупації для мешканців Ізюма терор став буденністю

Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін розповів 24 каналу , що місто помалу оговтується від загарбників. Жителі міста розповідають, що за пів року окупації катування стали частиною їхнього життя.

, що місто помалу оговтується від загарбників. Жителі міста розповідають, що за пів року окупації катування стали частиною їхнього життя. Окупанти регулярно принижували, залякували та знущалися з українців. Володимир Мацокін каже, що найбільше перепадало рідним бійців, які служили в ЗСУ, активістам та учасникам АТО.

Затримати та закатувати росіяни могли просто через те, що їм щось не сподобалося. Це була справжня система терору, діляться мешканці Ізюма.

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