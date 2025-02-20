В Україні буде прохолодна погода. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики також повідомили, що опадів не очікується, лише на сході та південному сході місцями може пройти невеликий сніг.

Вночі також буде холодно та хмарно, а вдень приємно радуватиме сонце.

Вітер північно-східний, в західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі -9...-14 градусів морозу (у східних та більшості західних областей місцями -15...-18 градусів морозу), вдень -2...-7 градусів морозу; на Закарпатті та в Криму вночі -5...-10 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та в області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця️.

Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі -9...-14 градусів морозу, вдень -2...-7 градусів морозу. натомість у Києві вночі -10...-12 градусів морозу, вдень -4...-6 градусів морозу.

Якою буде температура у великих містах

  • Київ -5...-3
  • Ужгород -1...+1
  • Львів 0...-2
  • Івано-Франківськ 0...-2
  • Тернопіль -4...-2
  • Чернівці -3...-1
  • Хмельницький -4...-2
  • Луцьк -4...-2
  • Рівне -3...-1
  • Житомир -5...-3
  • Вінниця -4...-2
  • Одеса -3...-1
  • Миколаїв -5...-3
  • Херсон -4...-2
  • Сімферополь -1...+1
  • Кропивницький -5...-3
  • Черкаси -3...-1
  • Чернігів -5...-3
  • Суми -6...-4
  • Полтава -5...-3
  • Дніпро -5...-3
  • Запоріжжя -3...-1
  • Донецьк -7...-5
  • Луганськ -7...-5
  • Харків -6...-4

Погода
Погода на 21 лютого / Укргідрометцентр