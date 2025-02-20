В Україні буде прохолодна погода. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики також повідомили, що опадів не очікується, лише на сході та південному сході місцями може пройти невеликий сніг.
Вночі також буде холодно та хмарно, а вдень приємно радуватиме сонце.
Вітер північно-східний, в західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі -9...-14 градусів морозу (у східних та більшості західних областей місцями -15...-18 градусів морозу), вдень -2...-7 градусів морозу; на Закарпатті та в Криму вночі -5...-10 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.
Якою буде погода в Києві та області
У Києві та в області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця️.
Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі -9...-14 градусів морозу, вдень -2...-7 градусів морозу. натомість у Києві вночі -10...-12 градусів морозу, вдень -4...-6 градусів морозу.
Якою буде температура у великих містах
- Київ -5...-3
- Ужгород -1...+1
- Львів 0...-2
- Івано-Франківськ 0...-2
- Тернопіль -4...-2
- Чернівці -3...-1
- Хмельницький -4...-2
- Луцьк -4...-2
- Рівне -3...-1
- Житомир -5...-3
- Вінниця -4...-2
- Одеса -3...-1
- Миколаїв -5...-3
- Херсон -4...-2
- Сімферополь -1...+1
- Кропивницький -5...-3
- Черкаси -3...-1
- Чернігів -5...-3
- Суми -6...-4
- Полтава -5...-3
- Дніпро -5...-3
- Запоріжжя -3...-1
- Донецьк -7...-5
- Луганськ -7...-5
- Харків -6...-4