История женщины, принимавшей роды у рожениц в Изюме кажется кинематографической. Как акушер обустроила дома импровизированное родильное отделение, читайте дальше.

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Как гинеколог принимала роды без света и инструментов

В момент, когда к гинекологу Ольги Бесединой обратилась первая беременная женщина с просьбой помочь, в городе уже не было света, газа, воды и связи. Мосты в изюмскую больницу взорвали, а ее помещение разбомбили.

9 акушеров города успели уехать, а еще один врач – погиб под завалами здания. Осталась только Ольга.

Врач признается, что сначала отказала роженице, ведь не имела ни инструментов, ни должного помещения, чтобы принимать роды. Однако впоследствии волонтеры помогли найти гинекологическое кресло и некоторые нужные принадлежности.

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Как проходила подготовка к родам

Гинеколог Ольга рассказала, что вынуждена была использовать вместо хирургических нитей – нити для парусов, которые предложил ей муж. Стерилизовать лекарственные инструменты пришлось в камине.

Света же нет. Простерилизовать невозможно. Выпросила у мужа дистиллированную воду, в камине прокипятили инструменты, как старый дедовский метод,

– делится акушер.

Первые роды в таких "полевых условиях" прошли успешно. Впоследствии Ольга провела еще 3. К сожалению, одни из них оказались трагическими: женщина начала рожать преждевременно и младенцы-близнецы погибли. Их маму удалось спасти.

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За период оккупации для жителей Изюма террор стал обыденностью

Заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин рассказал 24 каналу , что город постепенно оправляется от захватчиков. Жители города рассказывают, что за полгода оккупации пытки стали частью их жизни.

, что город постепенно оправляется от захватчиков. Жители города рассказывают, что за полгода оккупации пытки стали частью их жизни. Оккупанты регулярно унижали, запугивали и издевались над украинцами. Владимир Мацокин говорит, что больше всего доставалось родным бойцов, которые служили в ВСУ, активистам и участникам АТО.

Задержать и замучить россияне могли просто потому, что им что-то не понравилось. Это была настоящая система террора, делятся жители Изюма.

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