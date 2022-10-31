Трагедия произошла 7 марта. Тогда колонна русских войск зашла в Изюм в Харьковской области.

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Оккупанты расстреляли авто с гражданскими, которое ехало им навстречу. Трое мужчин – отец с сыном и их знакомый погибли. Сегодня на кладбище в городе Изюме полицейские изъяли останки погибших,

– говорится в сообщении.

Младшему из убитых 24 февраля – в день, когда началась полномасштабная война – исполнилось 20 лет. Его отцу было 46 лет, а их знакомому – 56 лет.

После обстрела автомобиль загорелся. Несколько дней расстрелянный автомобиль стоял на улице. Погибших похоронили друзья на местном кладбище.

Впоследствии оккупанты оттащили автомобиль танком и сбросили в местную реку.

В Изюме оккупанты убили не менее 1000 человек

Российские захватчики совершают настоящий геноцид украинцев. На временно оккупированных территориях Украины враг совершает зверства.

В Изюме с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли не менее 1000 человек – взрослые и дети. После освобождения города от захватчиков там обнаружили братские могилы. В них похоронены гражданские и военные.

Кроме того, враг разрушил 80% города.

Заметьте – наши воины рассказали, как освобождали Изюм: смотрите видео