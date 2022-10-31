Трагедія сталася 7 березня. Тоді колона російських військ зайшла в Ізюм на Харківщині.

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Окупанти розстріляли авто з цивільними, яке їхало їм назустріч. Троє чоловіків – батько з сином та їх знайомий загинули. Сьогодні на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські вилучили рештки загиблих,

– мовиться у повідомленні.

Наймолодшому з вбитих 24 лютого – у день, коли почалася повномасштабна війна – виповнилося 20 років. Його батькові було 46 років, а їхньому знайомому – 56 років.

Після обстрілу автомобіль спалахнув. Декілька днів розстріляна автівка стояла на вулиці. Загиблих поховали друзі на місцевому цвинтарі.

Згодом окупанти відтягнули автомобіль танком й скинули у місцеву річку.

В Ізюмі окупанти вбили щонайменше 1000 людей

Російські загарбники скоюють справжній геноцид українців. На тимчасово окупованих територіях України ворог вчиняє звірства.

В Ізюмі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 1000 людей – дорослі та діти. Після звільнення міста від загарбників там виявили братські могили. У них поховані цивільні та військові.

Окрім того, ворог зруйнував 80% міста.

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