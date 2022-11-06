"Повезло, что избили. Других – расстреливали": о пыточной для гражданских

Изюм в Харьковской области пол года находился в оккупации. Самым страшным для местных оказался март, когда в городе одновременно исчезли вода, свет и отопление, а магазины и аптеки перестали работать. Для того чтобы выжить, жители Изюма объединялись: кто подъездами, а кто частными домами. Образовавшаяся здесь гуманитарная катастрофа сопровождалась постоянными обстрелами, пытками и убийствами гражданских.

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Виталий Носачев рассказал 24 каналу, что покинул Изюм в середине лета, прожив под оккупацией четыре месяца. Именно первые две недели, по словам мужчины, для населения были крайне тяжелыми. От постоянных бомбардировок люди вынуждены были перебраться жить в укрытие и ежедневно пытаться выжить.



Историк Виталий Носачев / Фото "Накипело"

В Изюме появились блокпосты и так называемая народная милиция. Поначалу их было очень много. Например, чтобы пройти два километра в центр города, Виталию приходилось показывать паспорт и военный билет на шести блокпостах. Мужчина рассказал, что мобильный телефон он почистил, но некоторые видео и фото, которые он просматривал, сохранились в оперативной памяти.

Там были люди, которые знали, куда смотреть. И вот у меня в телефоне они увидели патриотические лозунги. Даже было видео со словами: "Долой москалей!". Они забрали телефон, ударили, а затем отпустили со словами: "Скажи спасибо, что русским в комендатуру не сдали",

– рассказал он.

Мужчине как-то позвонил бывший его ученик и рассказал, что он просидел в пыточной несколько дней. Там его жестоко пытали, однако выпустили в живых. Однако не всем так "везло".

Его избивали и требовали "признаться" в том, что он военный или имеет к этому отношение. Хотя он говорил правду, что нет. Через 2 дня он уже сидел в луже своей крови. И как он сказал: ему еще повезло. А ведь других убивали и расстреливали. Ему тоже угрожали, что расстреляют, но этого не произошло. Избитым, но отпустили,

– рассказал Виталий.



Изюм / Фото Тексты.org.ua, Даниил Павлов

"Расстрелянная гуманитарка", продукты из России и алкоголь для оккупантов

Сначала люди ели продукты, которые у них оставались. Уже к лету в городе появились стихийные рынки. В Изюм начали завозить российские продукты. Виталий напоминает, что в городе появился даже алкоголь. Его привозили из Луганска и покупали сами россияне и представители так называемой "ЛНР". Цены на продукты были завышены. К примеру, колбаса стоила более 300 гривен.

В мае появилась гуманитарная помощь от "Союза армян России". Она составляла две банки тушеницы, консерва с рыбой и макароны. Раздавали ее раз в неделю. В некоторых районах людям давали то, что оккупанты награбили раньше. Виталий напоминает, что гуманитарную помощь часто задерживали. Могли 2-3 недели ничего не раздавать. А потом, в привычном для российской пропаганды стиле, заявляли, что будто ехала колонна с помощью, а Вооруженные Силы Украины ее "расстреляли". Или говорили, что все лежало на складе, а туда "попали" ВСУ.

"Зеленский сбежал, а Киев – русский": оккупанты запускали фейки, связи не было

Из-за отсутствия какой-либо информации местные оказались в информационном вакууме. Виталий рассказал, что некоторые люди со временем даже начали верить в ежедневную российскую пропаганду. Чтобы связаться с родственниками люди ходили на самую высокую точку, что на горе Кременец, где стояла телебашня.

Я тоже несколько раз туда ходил. Но потом россияне заметили, что туда стало ходить очень много людей. И они стали обстреливать это место. Кстати, очень многие там и погибли. Ездили также в соседние села, ближе к границе, где была связь. Но там россияне расстреливали людей прямо из леса,

– рассказал он.

Больше повезло тем, кто имел радио. По словам Виталия, они вместе слушали "Общий телемарафон". Но на этой же волне иногда прерывало и транслировало пропагандистское радио.

Некоторые люди уже начинали верить, что Украина стреляет в нас. Россияне распространяли много фейков, что Львов присоединяется к Польше, что Зеленский убежал, что Киев теперь русский, что Харьков присоединят к "ЛНР" или Белгородской области. Они сами не разбирались в ситуации в Украине, но думали, что в это мы поверим. Я, как историк, понимал, что Украина придет и 99% людей Изюма ждали этого,

– заметил мужчина.



​Изюм / Фото Тексты.org.ua, Даниил Павлов

Расстрел группы пенсионеров, "переобучение" учителей и коллаборанты в городе

Виталий рассказал, что к детским садам и школам у оккупантов была особая "любовь", ведь они постоянно там дислоцировались. На одном из совещаний в учебном заведении, где он работал, заместитель директора школы на украинском языке подчеркнул, что "это государственное учреждение", намекнув, что сотрудничества с врагом не будет. Однако оккупанты установили своего директора. Появилась информация, что некоторые учителя должны поехать в Волчанск на "переобучение". В частности, речь шла о педагогах истории, украинской литературы и языка.

Я как историк даже не сомневался. На идентичном уровне я не смог бы рассказывать их историю, ту, которую преподают в России. Поэтому я решил уезжать,

– вспоминает мужчина.

Но были и такие педагоги, которые соглашались. Мужчина говорит, что "учителей всегда использовали, как один из политических инструментов. Ведь это бюджетные люди, которые мало зарабатывают. И когда ты уже прожил полгода в оккупации, а уехать было некуда, то люди соглашались. Потому что не все имели на что жить дальше”. Оккупационные войска также уничтожали гражданское население для того, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

Пенсионерам где-то летом сказали, что дадут пенсии. Это не были пенсии, всем раздавали 10 тысяч рублей поровну. На одном месте собралось много пенсионеров. Разумеется, ведь за четыре месяца это были первые деньги у людей. И это место обстреляли русские. Погибли многие люди, а потом они начали говорить, что ВСУ убивает гражданских. Но все же понимали, кто это стреляет и для чего делаются эти провокации,

– добавил он.



Изюм после обстрелов / Фото Офиса Президента

Абсолютное большинство изюмчан, которые были проукраински настроены, оставались такими и во время оккупации. Некоторые местные, уезжавшие из города, шли воевать. А люди с пророссийскими взглядами составляли подавляющее меньшинство.

Даже те, которые будто бы были просоветских взглядов, когда увидели настоящую Россию, были очень разочарованы. Когда тебя бомбят, когда россияне делали такое с изюмчанами, то оставаться в иллюзиях было тяжело. И у многих людей, у которых была ностальгия по СССР и любовь к русской культуре – все выветрилось и пошло вместе с бомбардировками и убийствами мирных жителей,

– сказал мужчина.

Среди представителей властей города Изюм коллаборантов почти не нашлось. Большинство депутатов выехали на подконтрольную Правительству Украины территорию. В городе остались фактически только представители политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь". По словам Виталия, это была та активная пророссийская группа, которая раньше была связана с коммунистами.

Все они побежали служить русским, фашистским властям. Сами же себя они назначали мэрами и секретарями, заняли все должности. К тому же это были безработные или какие-нибудь маргинальные элементы. Люди, которые не имели соответствующей квалификации и образования, никогда не работали в исполнительных органах. Но отношения с россиянами у них были, как в мультфильме "Маугли", где был шакал "Табаки", крутившийся возле тигра. То есть они фактически играли роль ширмы для российской оккупационной власти,

– рассказал он.



Разбитый вокзал в Изюме / Фото Никиты Каракая

На самом деле, в городе все решали россияне. А коллаборанты играли чисто декоративную роль.

Что говорить, если городской отдел образования возглавляла женщина, которая до этого была просто бухгалтером. То есть абсолютно технический человек, никакого отношения к образовательным процессам не имевший от слова совсем. И это было по всему городу. То есть, власть оказалась у некомпетентных и мелких людей. Однако это все была фикция и городом управляли российские оккупанты,

– подчеркнул изюмчанин.

"Люди выходили на улицы и плакали": об освобождении Изюма

Об освобождении родного города Виталий узнал от своего бывшего ученика Никиты Каракая, который написал, что стоит на краю города. Мужчина признается, что сначала не поверил, но к вечеру уже начала появляться информация в социальных сетях.

Когда последовали первые фотографии, это была такая эйфория. Я скажу честно и откровенно, я видел, какое огромное количество русских войск в Изюме и ожидал тяжелых позиционных боевых действий. Что Россия не будет сдавать такой важный и действительно очень удобный для обороны город, который с трех сторон окружен рекой Северский Донец, а с юга закрыт горой Кременец. Это идеальное место для обороны. Почему россияне бросили все и скрылись? Слава Богу, что они оказались никакими воинами, трусами и бежали. Но я этого не ожидал, эмоции переполняли,

– сказал он.



Изюм / Фото Тексты.org.ua, Даниил Павлов

Через несколько дней мужчина связался с родственниками. Те ему рассказали, что когда вышли на улицу, то увидели колонну с белыми крестами. Из-за полной информационной изоляции люди не знали, что происходит вне Изюма. Когда местные жители увидели солдат с украинской символикой, то поняли, что оккупация наконец-то завершена – люди выходили на улицы и плакали.

Это фактически как из какого-то загробного мира, из-за зазеркалья, где ничего нет, где тебя каждый день можно убить, ограбить, тебя не считают человеком – ты возвращаешься к себе домой, в свой город, в свою страну. И эти эмоции… Кто не был в оккупации, тому, пожалуй, трудно это представить,

– добавил он.

"Россия ворует у нас будущее": какая ситуация в Изюме сейчас

10 сентября местные жители Изюма наконец-то за полгода увидели украинский флаг. Сегодня за безопасностью в городе следят украинские военные и власть, которые помогают мирным жителям. В результате оккупации в городе сейчас гуманитарная катастрофа. Ведь россияне фактически уничтожили инфраструктуру Изюма. Они разбомбили центральную котельную и она не подлежит восстановлению. Большая часть города останется на зиму без отопления, ведь коммуникации уничтожены. Целой остается только одна школа из девяти и две, которые подлежат восстановлению.

Фактически все, что мы создавали десятками лет, россияне уничтожили за несколько месяцев,

– заметил мужчина.

По его словам, это чревато другой угрозой. На сегодняшний день, по данным администрации, в Изюме осталось около 800 детей. Это небольшой процент того, что было. Ведь семьи с детьми пытались уезжать. Очень многие, особенно молодые семьи, выехали в Германию, Польшу, Чехию… Некоторые уехали в Россию, потому что в Украину выезжать оккупанты не давали. Многих из них сейчас не выпускают оттуда. Таким образом, эти люди стали заложниками российских властей.

Я вижу, что в перспективе значительный процент молодежи, увидевшей жизнь в Германии, Польше или других странах Европы, не вернется в Изюм. Многие уже говорят, что "мы нашли работу, а в Изюме работы нет. Мы получаем достойную зарплату. Наши дети уже ходят в польскую или немецкую школу". В Прибалтике тоже очень много наших. И они уже учат местный язык. То есть мы сейчас теряем целое поколение из-за этой оккупации,

– добавил изюмчанин.



Уничтоженный дом в Изюме / Фото Национальной полиции

Виталий подчеркнул, что "Россия не просто уничтожила инфраструктуру, которая восстановится. А сделала так, что часть активной молодежи и детей в Изюм уже не вернутся".

Для меня, как учителя, эта проблема – это будущее города, будущее, которое Россия у нас ворует. Это еще много лет нам будет сказываться. У нас есть некоторые деревни, например Каменка. Из 1200 жителей там сейчас осталось несколько десятков. Село уничтожено полностью, почти все дома. Все разбомбили. Был населённый пункт и его не существует. И таких сел много у нас в районе,

– заметил Виталий.

Когда закончится война, говорит мужчина, то "мы все отстроим, но возродится ли тот 50-тысячный город, который существовал до войны – будет зависеть от многих факторов". На данный момент, по словам Виталия, это "город пенсионеров и малообеспеченных, которые вообще не имели возможности уехать".

"Вся Россия оказалась большим фейком"

Мужчина уверен, что российско-украинская война закончится победой Украины. Он добавил, что Россия позорно проиграла войну. К тому же, россияне оказались в плену собственной пропаганды. Он называет это уникальным историческим явлением, когда люди настолько долго всем врали, что сами в это поверили.

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Виталий вспоминает, когда выезжал из Изюма, то общался с людьми, живущими на приграничных территориях. Они рассказывали, что россияне ехали на технике уже в парадной форме. То есть оккупанты планировали спокойно зайти в город и свободно занять административные ключевые здания.

Они вообще не думали, что Харьков будет как-то противиться россиянам. Им местная "пятая колонна" рассказала, что их здесь ждут с цветами, хлебом и солью. То есть, они не были готовы к серьезному сопротивлению в первые дни. Хотя это как раз заходила та самая профессиональная, боеспособная армия,

– рассказал он.



Армия России / Фото с официальной страницы минобороны страны-агрессора

Русские оказались в плену своих мифов. И когда увидели, что их ждет в Украине, у них произошел психологический перелом. Сначала Россия проиграла идеологически, а затем и технологически. Ведь оказалось, что без европейских компонентов она крайне отсталая страна, которая теперь вынуждена покупать ракеты и дроны у Ирана.

Последняя их технологическая надежда. Вся Россия оказалась большим фейком. Единственное, что у них есть – это атомное оружие. И то я так понимаю, что она еще с советских времен и в таком состоянии, что это тоже может оказаться фейком. Поэтому Россия проиграла точно, и это не потому, что я украинец, а потому, что я, как историк, анализирую ситуацию. А вот чем закончится война – для меня открытый вопрос. На каких условиях Россия будет капитулировать? Идеально – это немецкий сценарий 1945 года,

– заметил Виталий.

По мнению учителя из Изюма, война закончится победой свободного мира над Россией, которая сейчас олицетворяет тоталитарный мир.