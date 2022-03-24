В одному з таких пологових побувала команда 24 каналу. Більше про роботу харківського медзакладу, який уже відомий на весь світ – дізнайтесь в ексклюзивному репортажі.

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Роботу медпрацівників із Харкова під час війни побачили мільйони людей завдяки футболісту Девіду Бекхему.

Інстаграм-сторінку зірки з 71 мільйоном підписників передали на добу харківській лікарці-реаніматологині Ірині, яка роками виходжує немовлят, що народилися передчасно.

Вибухи стали "салютами" під час народження дитини

В одній із палат лежить Яна з новонародженою донькою Марією. Вони вже звикли до постійних вибухів, які лунають у місті.

У той момент, коли ти з хвилини на хвилину побачиш свою доньку, яку так довго чекав, то навіть вибухи здаються салютами,

– з усмішкою каже породілля.

Марічці ще немає доби. Власне, її перші крики мама якраз і почула під звуки вибухів. "Усе гаразд. Дитина здоровенька", – на щастя, констатували лікарі.



У Харкові діти народжуються під звуки вибухів / Фото 24 каналу

Лікарка: У небі не має гриміти, коли пацієнтки народжують

Посол доброї волі та футболіст Девід Бекхем передав свої соцмережі українці з Харкова, щоб весь світ побачив, як вона допомагає матерям народжувати.

"Перейдіть до основних моментів моєї історії, щоб дізнатися більше про дивовижну роботу, яку Ірина та такі ж, як і вона, медичні працівники роблять, щоб рятувати життя в Україні", – наголосив зірка футболу.

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Керівниця медзакладу Ірина Кондратова, якій Бекхем і передав свій інстаграм, від імені всіх харків'ян та українців ще раз заявила, що нікого не потрібно "рятувати", бо ми перебуваємо на своїй землі.



У медзакладі нагадали, що нікого "рятувати" в Україні не треба / Фото 24 каналу

Саме тому важливо донести цю інформацію світові та показати, що українська нація є сильною, хоч і потребує допомоги, вважає лікарка.

Мені б хотілось, щоб не гриміло в небі, коли мої пацієнтки народжують. Якщо це можна назвати "закритим небом", то ми всі про це просимо,

– запевнила вона.

Пологи приймають у підвалі, який уже адаптували

Нині Ірині з колегами доводиться приймати пологи та виходжувати діток у підвалі одного з будинків.

Його пристосували для мам і малят, бо центр міста здригався від потужних авіаударів росіян. Саме тому, щоб не припиняти роботу пологового, й переїхали в безпечніше місце.

"У нас є "молочна кімната". Ми стерилізуємо підвал і все решта, попри війну", – запевнила лікарка, хизуючись адаптацією до воєнних умов.



Підвал пристосували для народжень дітей / Фото 24 каналу

У підвалі вже з'явилися на світ кілька немовлят. Акушерки й мами з дітьми ночують під землею. Як малята наберуть вагу – їх відпускають додому. Утім, не всім є куди повертатися.

"Ці рашисти розбомбили нам дім. Іти немає куди", – зі слізьми на очах згадала одна з породіль, тримаючи на руках новонародженого сина Михайлика.

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Чоловік жінки – військовий. Свого місячного сина ще жодного разу не бачив. "Ми зустрінемось скоро. Я, ти, тато і братик. Улюбленій мамі, доці та Михайлику", – зачитує вона записку від чоловіка, який зараз боронить країну.

Жінка розплакалась від записки чоловіка-військового / Фото 24 каналу

Лікарі відволікають мам від жахіть війни

Лікарі ж відволікають мам від війни, чим можуть. При тому, що багато з них не були вдома ще з початку війни.

Акушер-гінеколог Валерій Паламарчук розповів, що одним зі способів є релакс-музика, яка розслабляє, та фоновий шум за вікном. "Просто фоновий шум, а ми народжуємось і зосереджуємось на пологах", – додав він.

З початку повномасштабної війни Росії проти України в медзакладі вже народилося близько сотні малят. Заввідділення анестезіології Олександр Кудрявих не полишає віри у Бога, дякуючи за здорових немовлят.

Я просто згадую 2014 рік і справді Господь Бог є. Коли стаються такі ситуації, як зараз, то дітки, тьху-тьху, на 99% народжуються здоровенькими, без проблем,

– заспокоїв медик.

Тепер про пологовий у Харкові завдяки публікаціям української лікарки в інстаграмі Девіда Бекхема дізнався весь світ. Це дало перші результати. Волонтери з різних країн тепер прагнуть допомогти медзакладу.