В одном из таких родильных домов и побывала команда 24 канала. Больше о работе харьковского медучреждения, который уже известен на весь мир – узнайте в эксклюзивном репортаже.

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Работу медработников из Харькова во время войны увидели миллионы людей благодаря футболисту Дэвиду Бекхэму.

Инстаграм-страницу звезды с 71 миллионом подписчиков передали на сутки харьковскому врачу-реаниматологу Ирине, которая годами выхаживает младенцев, родившихся преждевременно.

Взрывы стали "салютами" во время рождения ребенка

В одной из палат лежит Яна с новорожденной дочкой Марией. Они уже привыкли к постоянным взрывам, которые раздаются в городе.

В тот момент, когда ты с минуты на минуту увидишь свою дочь, которую так долго ждал, то даже взрывы кажутся салютами,

– с усмешкой говорит роженица.

Маричке еще нет суток. Собственно, ее первые крики мама как раз и услышала под звуки взрывов. "Все в порядке. Ребенок здоровенький", – к счастью, констатировали врачи.



В Харькове дети рождаются под звуки взрывов / Фото 24 канала

Врач: В небе не должно греметь, когда пациентки рожают

Посол доброй воли и футболист Дэвид Бекхэм передал свои соцсети украинке из Харькова, чтобы весь мир увидел, как она помогает матерям рожать.

"Перейдите к основным моментам моей истории, чтобы узнать больше об удивительной работе, которую Ирина и такие же как и она, медицинские работники делают, чтобы спасать жизни в Украине", – подчеркнул звезда футбола.

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Руководитель медучреждения Ирина Кондратова, которой Бекхэм и передал свой инстаграм, от имени всех харьковчан и украинцев еще раз заявила, что никого не нужно "спасать", потому что мы находимся на своей земле.



В медучреждении напомнили, что никого "спасать" в Украине не надо / Фото 24 канала

Именно поэтому важно донести эту информацию миру и показать, что украинская нация является сильной, хоть и нуждается в помощи, считает врач.

Мне бы хотелось, чтобы не гремело в небе, когда мои пациентки рожают. Если это можно назвать "закрытым небом", то мы все об этом просим,

– заверила она.

Роды принимают в подвале, который уже адаптировали

Сейчас Ирине с коллегами приходится принимать роды и выхаживать детей в подвале одного из домов.

Его приспособили для мам и малышей, потому что центр города содрогался от мощных авиаударов россиян. Именно поэтому, чтобы не прекращать работу родильного дома и переехали в более безопасное место.

"У нас есть "молочная комната". Мы стерилизуем подвал и все остальное, несмотря на войну", – заверила врач, рассказывая об адаптации к военным условиям.



Подвал приспособили для рождений детей / Фото 24 канала

В подвале уже появились на свет несколько младенцев. Акушерки и мамы с детьми ночуют под землей. Когда малыши набирают вес – их отпускают домой. Впрочем, не всем есть куда возвращаться.

"Эти фашисты разбомбили нам дом. Идти некуда", – со слезами на глазах вспомнила одна из рожениц, держа на руках новорожденного сына Мишу.

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Муж женщины – военный. Своего месячного сына еще ни разу не видел. "Мы встретимся скоро. Я ты, папа и братик. Любимой маме, дочке и Мише", – зачитывает она записку от мужа, который сейчас защищает страну.

Женщина расплакалась от записки мужа-военного / Фото 24 канала

Врачи отвлекают мам от ужасов войны

Врачи же отвлекают мам от войны, чем могут. При том что многие из них не были дома еще с начала войны.

Акушер-гинеколог Валерий Паламарчук рассказал, что одним из способов является релакс-музыка, которая расслабляет, и фоновый шум за окном. "Просто фоновый шум, а мы рождаемся и сосредотачиваемся на родах", – добавил он.

С начала полномасштабной войны России против Украины в медучреждении уже родилось около сотни малышей. Завотделением анестезиологии Александр Кудрявых не оставляет веры в Бога, благодаря за здоровых младенцев.

Я просто вспоминаю 2014 год и действительно Господь Бог есть. Когда происходят такие ситуации, как сейчас, то детки, тьфу-тьфу, на 99% рождаются здоровенькими, без проблем,

– успокоил медик.

Теперь о роддоме в Харькове благодаря публикациям украинского врача в инстаграме Дэвида Бекхэма узнал весь мир. Это дало первые результаты. Волонтеры из разных стран теперь стремятся помочь медучреждению.