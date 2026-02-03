У Харкові – надзвичайна ситуація місцевого рівня, – Терехов

У Харкові пошкоджено кілька ТЕЦ та електропідстанції після російської атаки 3 лютого. Через спричинені наслідки у місті – надзвичайна ситуація.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону та на засіданні міської КТЕБ.

Чому у Харкові ввели надзвичайну ситуацію?

За словами Терехова, під час масованої атаки Росії 3 лютого на Харків та область пошкоджено критично важливі об'єкти. Йдеться про "Харківську ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине".

Внаслідок значних руйнувань обладнання без тепла залишились 929 об'єктів. Серед них 853 – житлові будинки. Загалом без опалення наразі 105 тисяч абонентів.

Мер Харкова зазначив, що це наймасштабніші наслідки у цьому опалювальному сезоні. Проте він запевнив, що енергетики та влада намагатиметься якнайшвидше повернути тепло і світло у домівки харків'ян. Зокрема, щоб їм не довелось їхати з міста.

Ми кваліфікуємо це як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Всі відповідні документи вже зроблені. Це дає нам певні можливості діяти, це нам дуже потрібно,

– пояснив міський голова Терехов.

Також Терехов визнав, що відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення зимою загрожує людям, зокрема вразливим категоріям населення.

Що відомо про атаку на Україну?