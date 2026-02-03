У Харкові – надзвичайна ситуація місцевого рівня, – Терехов
- У Харкові оголошено надзвичайну ситуацію через пошкодження кількох ТЕЦ та електропідстанцій після російської атаки 3 лютого.
- Без тепла залишились 929 об'єктів.
У Харкові пошкоджено кілька ТЕЦ та електропідстанції після російської атаки 3 лютого. Через спричинені наслідки у місті – надзвичайна ситуація.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону та на засіданні міської КТЕБ.
Чому у Харкові ввели надзвичайну ситуацію?
За словами Терехова, під час масованої атаки Росії 3 лютого на Харків та область пошкоджено критично важливі об'єкти. Йдеться про "Харківську ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" та "Залютине".
Внаслідок значних руйнувань обладнання без тепла залишились 929 об'єктів. Серед них 853 – житлові будинки. Загалом без опалення наразі 105 тисяч абонентів.
Мер Харкова зазначив, що це наймасштабніші наслідки у цьому опалювальному сезоні. Проте він запевнив, що енергетики та влада намагатиметься якнайшвидше повернути тепло і світло у домівки харків'ян. Зокрема, щоб їм не довелось їхати з міста.
Ми кваліфікуємо це як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Всі відповідні документи вже зроблені. Це дає нам певні можливості діяти, це нам дуже потрібно,
– пояснив міський голова Терехов.
Також Терехов визнав, що відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення зимою загрожує людям, зокрема вразливим категоріям населення.
Що відомо про атаку на Україну?
Вночі 3 лютого Росія цілеспрямовано била по енергетиці та цивільних об'єктах України. За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано більш ніж 500 ворожих цілей. Серед них були ударні дрони, балістичні та крилаті ракети.
Зокрема, наслідки ударів зафіксували й в Києві. Через пошкодження ТЕЦ, яка постачала тепло в Дніпровський і Дарницький райони, без опалення залишилися понад 1 100 будинків.