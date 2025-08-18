Увечері 18 серпня російська армія почала черговий терор українців та завдала перших нічних ударів. Під атаку ворожих КАБ знову потрапила Харківська область.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про обстріл околиць Харкова 18 серпня?

У Харкові та районі повітряну тривогу оголосили о 22:42. Через активні дії ворожої авіації в області з'явилася загроза застосування ворожого озброєння. Про це також повідомляли військові Повітряних Сил ЗСУ.

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,

– йшлося в повідомленні.

О 23:05 місцеві жителі Харкова почули вибух. Гучно було в північних районах міста, тож можна припустити, що вибух пролунав за містом.

Пізніше стало відомо, що по Малоданилівській громаді росіяни могли вдарити керованими авіабомбами. За словами її очільника Олександра Гололобова, влучання попередньо сталося поряд з одним з населених пунктів.

Місцева влада Харкова не коментує вибухи, тож саме місто від цієї атаки не постраждало. Інформація від обласної військової адміністрації, ймовірно, з'явиться пізніше.

До слова, увечері 18 серпня росіяни вдарили по Сумах. Перед цим в області фіксувалися групи російських ударних БпЛА.

Росіяни зранку завдали удару по Харкову: що відомо

Близько 05:00 18 серпня росіяни вдарили по житловому району Харкова п'ятьма "Шахедами". Удар припав на Індустріальний район. Один дрон влучив просто в багатоповерховий житловий будинок. Там почалася пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому – палає останній поверх.

Ворожий удар вбив сімох людей, серед яких була півторарічна дитина та ще одна неповнолітня людина. Ще щонайменше 17 жителів, серед яких були діти, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як відреагував на обстріл Харкова Володимир Зеленський?

Президент України зазначив, що російська армія "абсолютно свідомо" цілить по мирних українцях. Вони тероризують людей на тлі перемовин світових лідерів про мир. Ворог спеціально обрав такий момент, аби його атаки виглядали більш цинічно, а кожен, хто дивиться на Україну бачив, що Кремль не прагне миру.