У Харкові відкрився перший заклад козацького фастфуду: 100% прибутку йде на благодійність

У Харкові відкрили нестандартне кафе "Курінь". Відвідувачі можуть спробувати там цікавий козацький фастфуд.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, "Курінь" – благодійне соціальне кафе. 100% від прибутку йдуть на різні благодійні ініціативи. Сам заклад розташований на Благовіщенському базарі.

До теми Ми наважилися, – етноволонтери показали, як організували щемливу різдвяну ходу в Харкові

Чим особливе благодійне кафе?

Заклад позиціонує себе як кафе польової козацької кухні. Тут можна спробувати козацьку перепічку. Меню розробили разом з істориками та етнографи.

"Курінь" підтримує різні благодійні ініціативи для дітей, військових, ветеранів тощо. Деякі продукти використовують саме з деокупованих регіонів Харківщини.

100% прибутку з кафе перераховуються на фонд на благодійні потреби. Це місце, де можна дуже смачно поїсти та бути причетними до соціальних ініціатив. Ми плекаємо українську культуру споживання,

– розповіла співзасновниця Мерям Йол.

Сама перепічка – це старовинний козацький хлібчик, який в закладі роблять з цільнозернового борошна. Туди кладуть м'ясо, капусту, печені овочі, цибульку.

Ситуація в Харкові: коротко