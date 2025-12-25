У місті 24 грудня етноволонтери організували святкування – пройшлися різдвяною ходою по вулицях міста, щоб зібрати кошти на потреби військових та створити різдвяний настрій містянам. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про те, як відбулося святкування в умовах війни.

Як у Харкові пройшла різдвяна хода?

Ввечері 24 грудня на вулицях міста розпочалися святкування Різдва – були вертепи, колядники співали пісень. Організаторами однієї з різдвяних акцій став Hub 057 – Простір психологічної підтримки, який надає безкоштовну психологічну допомогу людям будь-яких категорій. Також його представники займаються ще й історично-мистецькою діяльністю.

До слова. Папа Римський Лев XIV у своєму традиційному зверненні на Різдво закликав до "миру, діалогу та відповідальності, звертаючись до тих регіонів, де насильство та нестабільність продовжують забирати життя невинних людей". Понтифік сказав конкретно про Україну, просячи, щоб "замовкли звуки зброї" і щоб усі залучені сторони, за підтримки міжнародної спільноти, знайшли в собі мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу".

Вертеп, який вони організували, збирав кошти на потреби 92 ОШБр ім. Іван Сірка. Колядники пройшлися містом, зазирнули у підземку, заходили у кав'ярні, заспівали на центральних площах. Все для того, щоб трохи згуртуватися, підняти настрій і показати, що жоден блекаут не може зламати силу духу українців.

Наша мета – нести традиції, давати людям моменти радості, єднання. Показати, що ми – гуртом, ми – тримаємося. Це важливо, і тому ми наважилися,

– наголосила організаторка різдвяної ходи етнопедагогиня Надія Алюнова.

Етноволонтери наважилися вийти на вулиці та відсвяткувати Різдво попри те, що частина Харкова перебувала без світла, у декого з містян були відсутні інших комунікацій, у цей час гули генератори, тривала одна за іншою повітряні тривоги. Проте вони вийшли – зокрема заради збору для українських військових, які також захищають Харківщину.

Що відбувається у Харкові?