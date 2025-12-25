В городе 24 декабря этноволонтеры организовали празднование – прошлись рождественским шествием по улицам города, чтобы собрать средства на нужды военных и создать рождественское настроение горожанам. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о том, как произошло празднование в условиях войны.

К теме Россияне лупят каждые три дня: в Харькове обостряется ситуация с энергоснабжением: в Харькове прошел рождественский праздник

Как в Харькове прошло рождественское шествие?

Вечером 24 декабря на улицах города начались празднования Рождества – были вертепы, колядники пели песни. Организаторами одной из рождественских акций стал Hub 057 – Пространство психологической поддержки, который предоставляет бесплатную психологическую помощь людям любых категорий. Также его представители занимаются еще и исторически-художественной деятельностью.

К слову. Папа Римский Лев XIV в своем традиционном обращении на Рождество призвал к "миру, диалогу и ответственности, обращаясь к тем регионам, где насилие и нестабильность продолжают забирать жизни невинных людей". Понтифик сказал конкретно об Украине, прося, чтобы "замолчали звуки оружия" и чтобы все вовлеченные стороны, при поддержке международного сообщества, нашли в себе мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога".

Вертеп, который они организовали, собирал средства на нужды 92 ОШБр им. Иван Сирко. Колядники прошлись по городу, заглянули в подземку, заходили в кафе, спели на центральных площадях. Все для того, чтобы немного сплотиться, поднять настроение и показать, что ни один блэкаут не может сломать силу духа украинцев.

Наша цель – нести традиции, давать людям моменты радости, единения. Показать, что мы – вместе, мы – держимся. Это важно, и поэтому мы решились,

– отметила организатор рождественского шествия этнопедагог Надежда Алюнова.

Этноволонтеры решились выйти на улицы и отпраздновать Рождество несмотря на то, что часть Харькова находилась без света, у некоторых из горожан отсутствовали другие коммуникации, в это время гудели генераторы, продолжалась одна за другой воздушные тревоги. Однако они вышли – в частности ради сбора для украинских военных, которые также защищают Харьковскую область.

Что происходит в Харькове?