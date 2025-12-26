Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, "Курінь" – благодійне соціальне кафе. 100% від прибутку йдуть на різні благодійні ініціативи. Сам заклад розташований на Благовіщенському базарі.
Чим особливе благодійне кафе?
Заклад позиціонує себе як кафе польової козацької кухні. Тут можна спробувати козацьку перепічку. Меню розробили разом з істориками та етнографи.
"Курінь" підтримує різні благодійні ініціативи для дітей, військових, ветеранів тощо. Деякі продукти використовують саме з деокупованих регіонів Харківщини.
100% прибутку з кафе перераховуються на фонд на благодійні потреби. Це місце, де можна дуже смачно поїсти та бути причетними до соціальних ініціатив. Ми плекаємо українську культуру споживання,
– розповіла співзасновниця Мерям Йол.
Сама перепічка – це старовинний козацький хлібчик, який в закладі роблять з цільнозернового борошна. Туди кладуть м'ясо, капусту, печені овочі, цибульку.
Ситуація в Харкові: коротко
- Росія продовжує тероризувати Харків. Ворог регулярно обстрілює місто з різної зброї.
- 26 грудня ворог вдарив по Харкову КАБами. За попередніми даними, вибухи прогриміли в Шевченківському районі. Станом на 16:00 було відомо про 2 загиблих та 4 поранених.
- На Святвечір окупанти тричі обстріляли Харків. Перші дві атаки були спрямовані проти енергетичної інфраструктури.