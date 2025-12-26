Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, "Курень" – благотворительное социальное кафе. 100% от прибыли идут на различные благотворительные инициативы. Само заведение расположено на Благовещенском базаре.
Чем особенное благотворительное кафе?
Заведение позиционирует себя как кафе полевой казацкой кухни. Тут можно попробовать казацкую перепичку. Меню разработали вместе с историками и этнографами.
"Курень" поддерживает различные благотворительные инициативы для детей, военных, ветеранов и т.д. Некоторые продукты используют именно из деоккупированных регионов Харьковщины.
100% прибыли из кафе перечисляются в фонд на благотворительные нужды. Это место, где можно очень вкусно поесть и быть причастными к социальным инициативам. Мы лелеем украинскую культуру потребления,
– рассказала соучредитель Мерям Йол.
Сама перепичка – это старинный казацкий хлебчик, который в заведении делают из цельнозерновой муки. Туда кладут мясо, капусту, печеные овощи, лучок.
