10 мифов о зрении, в которые не нужно верить

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10 мифов о зрении, в которые не нужно верить
10 мифов о зрении, в которые не нужно верить / pharmacytimes.com

Часто в детстве нам говорили – не сиди близко к телевизору и ешь морковь и тогда зрение будет острым. И действительно ли эти советы влияют на орган зрения?

Офтальмолог Людмила Панюшкина развеял 10 популярных мифов о зрении.

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1. Очки портят зрение. Как только вы начнете носить очки – зрение ухудшится.

Окуляри не псують зір
Очки не портят зрение

2. С возрастом зрение "минус" превращается в "плюс".

3. Больным глаукомой нельзя расширять зрачки, мыть пол и ходить в кино.

4. Лазерную коррекцию зрения можно делать только после родов.

5. Остановить прогрессирование близорукости можно с помощью аппаратного лечения, гимнастики для глаз, иглоукалывание, и тому подобного.

6. Телевизор портит зрение.

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7. Если болят глаза, надо проверить внутриглазное давление.

8. Рожать с близорукостью высокой степени самостоятельно нельзя.

9. Причина рецидивирующего халазиона – проблемы с желудочно-кишечным трактом, дисбактериоз, глисты и тому подобное.

 
Халазион – что это?

Это плотное образование округлой формы в области края века, то есть возникает отек века. Оно возникает из-за хронического воспалительного процесса мейбомиевой железы.

10. Для профилактики проблем со зрением необходимо принимать витамины, есть чернику, морковь, и прочее.

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Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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