10 мифов о зрении, в которые не нужно верить
Часто в детстве нам говорили – не сиди близко к телевизору и ешь морковь и тогда зрение будет острым. И действительно ли эти советы влияют на орган зрения?
Офтальмолог Людмила Панюшкина развеял 10 популярных мифов о зрении.
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1. Очки портят зрение. Как только вы начнете носить очки – зрение ухудшится.
Очки не портят зрение
2. С возрастом зрение "минус" превращается в "плюс".
3. Больным глаукомой нельзя расширять зрачки, мыть пол и ходить в кино.
4. Лазерную коррекцию зрения можно делать только после родов.
5. Остановить прогрессирование близорукости можно с помощью аппаратного лечения, гимнастики для глаз, иглоукалывание, и тому подобного.
6. Телевизор портит зрение.
7. Если болят глаза, надо проверить внутриглазное давление.
8. Рожать с близорукостью высокой степени самостоятельно нельзя.
9. Причина рецидивирующего халазиона – проблемы с желудочно-кишечным трактом, дисбактериоз, глисты и тому подобное.
Это плотное образование округлой формы в области края века, то есть возникает отек века. Оно возникает из-за хронического воспалительного процесса мейбомиевой железы.
10. Для профилактики проблем со зрением необходимо принимать витамины, есть чернику, морковь, и прочее.
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