10 мифов о зрении, в которые не нужно верить

Часто в детстве нам говорили – не сиди близко к телевизору и ешь морковь и тогда зрение будет острым. И действительно ли эти советы влияют на орган зрения?

Офтальмолог Людмила Панюшкина развеял 10 популярных мифов о зрении. Читайте также: К каким проблемам со зрением может привести курение 1. Очки портят зрение. Как только вы начнете носить очки – зрение ухудшится.

Очки не портят зрение 2. С возрастом зрение "минус" превращается в "плюс". 3. Больным глаукомой нельзя расширять зрачки, мыть пол и ходить в кино. 4. Лазерную коррекцию зрения можно делать только после родов. 5. Остановить прогрессирование близорукости можно с помощью аппаратного лечения, гимнастики для глаз, иглоукалывание, и тому подобного. 6. Телевизор портит зрение. via GIPHY 7. Если болят глаза, надо проверить внутриглазное давление. 8. Рожать с близорукостью высокой степени самостоятельно нельзя. 9. Причина рецидивирующего халазиона – проблемы с желудочно-кишечным трактом, дисбактериоз, глисты и тому подобное. Халазион – что это? Это плотное образование округлой формы в области края века, то есть возникает отек века. Оно возникает из-за хронического воспалительного процесса мейбомиевой железы. 10. Для профилактики проблем со зрением необходимо принимать витамины, есть чернику, морковь, и прочее. View this post on Instagram A post shared by ОФТАЛЬМОЛОГ Панюшкина Людмила (@panyushkina_doctor) on Aug 3, 2017 at 2:12am PDT Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.