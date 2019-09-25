10 ошибок при использовании презервативами

Почему презерватив важно вовремя снимать после секса и для чего нажимать на кончик презерватива до секса.

Казалось бы, что может быть сложного в пользовании презервативом. Но, есть несколько важных моментов, не зная которые, можно допустить ошибки.

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Считаете, что презерватив – лучший метод контрацепции

Несмотря на доступность информации о методах контрацепции, миф заключается в том, что презерватив обеспечивает 100% защиту от нежелательной беременности. На самом деле, презервативы надежная защита, но не стопроцентная.

Что касается инфекций, передающихся половым путем, презерватив тоже не может гарантировать защиту от всех заболеваний. Некоторые вирусы – например, герпес – передаются не через выделения, а от контакта кожи с кожей. Поэтому, так важно проходить обследование, даже если у вас защищенный секс.

Вы храните презерватив в кошельке

Если вы храните презерватив в кошельке – выбросьте его. Такой способ хранения презерватива может привести к тому, что его свойства будут нарушены.

Одеваете его наизнанку

Несмотря на то, что риск ошибиться высокий, в презервативов действительно "правильная" сторона. Если он не одевается как следует, вероятно, вы перепутали сторону.



Если вы не можете одеть презерватив, попробуйте одеть его другой стороной

Вы забыли зажать кончик

Маленький кончик в верхней части презерватива существует там не просто так. Если вы зажмете и не выпустите воздух, то после того, как мужчина эякулирует, давление может вызвать протекание по бокам.

Вы одеваете два презерватива сразу

Больше – не значит лучше. Трение двух презервативов только увеличивает шансы того, что они порвутся.

Не меняете презервативы при необходимости

Если вы меняете виды секса во время одного полового акта, надо менять и презервативы. Это необходимо для того, чтобы не переносить микробы из кишечника во влагалище.

Вы не используете достаточно смазки

Иногда, если возникает слишком большое трение или вы часто меняете позиции, существует вероятность, что презерватив может порваться. Хотя большинство из них уже смазаны, дополнительная смазка может помочь избежать этой проблемы.

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Лубкриканты должны быть качественными

Используете не тот вид смазки

Не используйте лубриканты на масляной основе для латексных презервативов. Все потому, что масло может разрушить латекс. Лучше выбирать варианты на водной или силиконовой основе.

Вы не используете презерватив во время орального секса

Если речь идет не о вашем постоянном партнере, то не стоит забывать также и о контрацепции во время орального секса. Забеременеть так не получится, а вот заразиться заболеваниями, передающимися половым путем, – вполне.

Вы не снимаете презерватив сразу после секса

Многие любят лежать, обниматься или продолжить ласки после секса. Однако, первое, что стоит сделать – снять презерватив. Когда эрекция пройдет, есть риск, что презерватив просто упадет вместе со всем содержимым.

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