12 симптомов, которые помогут распознать лейкоз у ребенка

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Как распознать лейкоз у ребенка
Как распознать лейкоз у ребенка / foodandhealth.ru

Лейкоз – онкологическое заболевание, которое может привести к летальному исходу. На ранних стадиях болезнь трудно распознать, поэтому не следует игнорировать ни одного симптома.

Ранняя диагностика увеличивает шансы на выздоровление. Медики рассказали по каким признакам можно распознать лейкоз.

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1. Температура тела часто повышается выше 38 градусов, или сохраняется длительное время повышенной до 38 градусов без признаков инфекционной болезни.

2. Увеличенные лимфатические узлы (на шее, в паху) и/или увеличенные миндалины.

3. Выраженная ночная потливость.

4. Частые инфекционные болезни дыхательных путей, отиты, кожные инфекции в течение короткого периода времени.

5. Беспричинные частые кровотечения из носа, кровоточащие десны при чистке зубов.

6. Синяки, мелкие красные пятнышки по телу (петехии), не связанные с травмами или ударами.

7. Бедность кожи или неестественный оттенок кожных покровов.


Постепенно к бледности кожи добавятся темные круги под глазами.

8. Быстрая утомляемость и одышка после физических нагрузок.

9. Боль в суставах и костях.

10. Боль в животе и увеличение живота в размерах.

11. Необъяснимая потеря веса.

12. Отеки лица и конечностей.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Онкозаболевания
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