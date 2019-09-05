Как правильно воспитывать детей с аутизмом

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Аутизм у детей – как правильно общаться и воспитывать
Воспитание детей с аутизмом / Здоровье 24

Что ни в коем случае нельзя делать в воспитании ребенка с аутизмом, как его подготовить к школе и саду и нужно ли другим детям объяснять про аутизм – читайте в материале Здоровья 24.

Мы пообщались Инной Сергиенко – мамой 13-летнего Миши и основательницей международной общественной организации "Ребенок с будущим" и ее дочерью Ириной (директором организации по развитию). Инна эту организацию создала ради сына, у которого аутизм.

Первая часть интервью: Что делать, если у ребенка диагностировали аутизм

Как воспитывать ребенка с аутизмом

 
Аутизм – что это?
Особое развитие нервной системы. Вследствие него человек имеет трудности с социализацией в обществе, а также с общением и взаимодействием с другими людьми.

Вот несколько правил от Инны Сергиенко.

1. Разговоры – потом. Сначала научите ребенка коммуникации.

 
Инна Сергиенко
“Когда Миша смотрел на лицо – получал игрушку, – это был первый опыт коммуникации. Семье следует понять, как установить первый контакт с ребенком. Далее – развивать коммуникацию. Например, чтобы ребенок жестами показывал "дай", "нет" и тому подобное. Так больше шансов, что он заговорит”.

2. Создайте в ребенке внутреннюю мотивацию заговорить

Реабилитация и социализация ребенка с аутизмом очень зависит от родителей. Когда ребенок не говорит, родителям приходится работать в режиме радио. Инна делала так около 2,5 лет. Постоянно говорила с сыном: "Сейчас мы берем тюбик, из него выжимаем пасту...", "Мы сейчас идем по улице, идет снег. Снег – это...".

Дітям з аутизмом не можна брехати
Детям с аутизмом нельзя врать

"Перед сном я ему рассказывала, что когда он начнет говорить, мы с ним будем играть в такие-то игры со словами, ему будет легче говорить с другими детками, что мне важно его мнение. Ребенка с аутизмом, как и взрослого, надо смотивировать! Они не делают что-то, не понимая зачем", – вспомнила Инна.

3. Ищите причины поведения ребенка, не смотрите только на следствие

Важно сформировать правильное отношение родителей к ребенку и тому, что он делает, тогда у малыша может быть успех. Эксперт вспоминает, как после одной из лекций об аутизме к ней подошла мама и рассказала, что ребенок ходит все время под забором и трется об него рукавом: "Я сто раз уже ему об этом говорила, а он делает мне назло".

 
Инна Сергиенко
“Скорее всего, у вашего ребенка проблемы с ощущением своего тела. У детей с аутизмом много сенсорных проблем. Вот мы знаем, что сейчас сидим, встанем – будем стоять. А есть дети, которым трудно почувствовать себя в пространстве. Моему сыну было трудно спать. Он засыпал только, когда мы его по бокам зажимали и он это чувствовал. Так же ребенку с забором. Ему нужно чувствовать, что с ним сейчас, где он находится в этом мире”.

Инна посоветовала маме приучать малыша сначала прикасаться рукой к изгороди затем палочкой, и постепенно он научится обходиться без таких действий. Дети с аутизмом с самого начала о мире ничего не знают, им надо с нуля сформировать свое представление.

Кроме разговоров и игр, она смотрела с Мишей видео на Youtube и объясняла, что в ролике происходит. Так учила сына социальным ситуациям. И смотрели реалити-шоу:

"Я бы в жизни такую передачу не показывала 7-летнему ребенку, но, где я найду социальные ситуации такого плана? А ему нужно понять, почему девочка скандалит, где она неправа, где папа. Так закладываются модели поведения. Так можно делать с кино, мультфильмами. Важно не то, что ребенок смотрит, а с кем смотрит и как события ему комментируют", – рассказала Инна.

Потрібно зрозуміти причини поведінки дитини
Нужно понять причины поведения ребенка

Что нельзя делать в воспитании ребенка с аутизмом?

1. Врать.

Люди с аутизмом могут воспринимать все буквально. Они не умеют врать, эти дети честные. Например, если играют в лови, то ловить в следующем круге должен тот, кто последним добежал, потому что такие правила. А если лидер группы не хочет ловить, и хочет под себя поменять правила, начинается ссора.

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Эти вещи очень важны для людей с аутизмом. Обманули их – все, доверие пропало. Они не видят смысла во лжи.

"У них и так много времени уходит на то, чтобы в сознании информацию собрать, упаковать и выдать наружу, а тут еще надо что-то сверху придумывать. Зачем? Так же есть много тем, которые они не понимают, почему они табуированны. Почему нельзя спросить о смерти? Почему нельзя сказать бабушке, что она старушка?", – рассказала Ирина Сергиенко.

2. Прятать ребенка от общества.

Иногда поведение детей с аутизмом тяжело воспринимает общество. И из-за этого семья замыкается в себе. Может не гулять там, где есть другие дети. Одна мама писала Инне: "Я думала, что все, восприняла уже... Пришли к нам гости, а мне было стыдно показать ребенка, что вот он у меня такой".

 
Инна Сергиенко
“Дети с аутизмом тонко такие вещи чувствуют. И если мама или папа стыдятся их – никакого успеха не будет. Важно не стесняться, не бояться осуждения "что люди скажут". Люди пусть думают о своих детях и внуках и ими занимаются. Нельзя инвалидизировать ребенка, предостерегает Инна и приводит пример. Спрашивают ребенка: "Как тебя зовут?". А мама сразу: его зовут Дима, он не умеет говорить".

У мамы – порыв защитить ребенка. Но если мама отвечает за ребенка, разве ребенок нуждается в разговоре? Если ребенок еще не может ответить, должен по крайней мере понимать, что это его спрашивают: чтобы ребенок говорил, его надо "стимулировать". В их голове речь – лишняя задача.

Не можна недооцінювати інтелект дитини
Нельзя недооценивать интеллект ребенка

Когда Миша только начал говорить, Инне пришлось перестать понимать жесты сына, чтобы он учился говорить. Она советует создавать ребенку напряжение, но в границах, которые малыш способен преодолеть и чтобы ощущал свои успехи. Например, если может сказать два слова: "Дай сок", нужно спросить третье: "Какой сок?".

3. Общаться с ребенком только в стиле принеси/подай.

Ирина вспоминает, как одна мама жаловалась ей: "Мой ребенок не говорит". Эксперт ее спрашивает: "А вы с ним разговариваете?". – "Да." Тогда Ирина просит вырезать из этих разговоров замечания и все то, что ребенку говорят сделать. И так оказывается, что с ребенком не разговаривают, а только приказывают. И поэтому он не говорит, потому что не понимает для чего это ему.

4. Недооценивать интеллект ребенка.

Бывает, родители общаются с 6-7-летним ребенком с аутизмом, как с трехлетним: "А куда мы поднимаемся вверх или вниз?". – "Вверх, молодец!".

"Смысл тогда ребенку с вами говорить? Ему неинтересно. Уже надо спрашивать, отчего листья зеленые, как машины ездят, марки машин может, почему идет дождь, откуда вода берется", – пояснила Ирина.

Как подготовить ребенка с аутизмом к детскому садику?

Нужно как можно раньше готовить к садику и ни в коем случае не прятать ребенка от людей. Малыша следует готовить к инклюзии, к среде, в которую он пойдет.

Понять, готов ли он – просто. Да, есть проблемы, но если ребенок знает порядок в садике, умеет немного себя контролировать, не мешает другим – может идти.

Как подготовить ребенка с аутизмом к школе?

Чем больше ребенок с аутизмом будет знать наперед, тем больше будет готов. Такие люди совсем по-другому собирают информацию. Например, когда мы с кем-то разговариваем, нам не важно, что в этот момент на потолке или фото на столе.

Работает фильтр в голове, а человек с аутизмом с самого начала не знает, что ему важно, а что – нет. Он должен сам составить свою картину мира. А чтобы укомплектовать новую информацию, нужно время. Вечерами Инна обсуждает с Мишей философские темы, и если он слышит совершенно новую информацию, говорит: "Подожди. Мне надо новую информацию вложить в себя” и залезает под одеяло.

 
Инна Сергиенко
“Если ребенок с аутизмом придет в школу неподготовленным, на него свалится толпа детей, которые кричат, звонки, расписания, новые учителя, новые требования, "отступить 5 строчек". Это трудно. Поэтому надо заранее готовить, что вот так выглядят тетради, ты там будешь писать, а эти книги ты будешь читать. Стоит поговорить с учителем, приводить ребенка заранее в школу и когда там никого нет, и когда есть дети. Пусть ребенок познакомится с новым пространством”.

Есть дети, которые без предварительной подготовки адаптируются в школе за неделю, а есть, которым следует начинать подготовку и за пол года. Каждый случай следует рассматривать отдельно.

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Для детей с аутизмом сверхважными являются хорошие отношения с учителем. Если ребенка не принимает учитель, он это чувствует, класс тоже, и положительного результата не будет. Каждый ребенок с аутизмом имеет свои индивидуальные потребности, а учитель не имеет времени с ними разбираться. И это проблема.

Іншим дітям необов'язково знати про діагноз
Другим детям необязательно знать о диагнозе

Подготовить среду для ребенка – тоже очень важно. У Инны есть договоренность с учителями. Если Мише плохо или он просто нехорошо себя чувствует, может встать и выйти в коридор.

С музыкой бывает трудно. Хоть Миша и играет на фортепиано и поет, выдержать хоровое пение для него – слишком. Поэтому он порой выходит из класса.

Как объяснить другим детям, что такое аутизм?

Если ребенок функционален и не сильно отличается от других, можно только подчеркнуть сенсорику. Чтобы объяснить состояние ребенка другим дошкольникам или младшим школьникам, можно обыграть его особенности, не называя диагноз.

 
Инна Сергиенко
“Например: "Этот мальчик всегда ходит в кепке, потому что у него острое зрение и яркий свет ему бьет по глазам". Это простое объяснение, не требующее открытия диагноза. "Почему он машет руками или кружит на месте? – Ну, он так делает, ему это нравится. Можешь тоже ручками помахать”.

По словам Ирины, идеально – найти активного малыша, который поможет ввести ребенка с аутизмом в общество. В Перу так делают, в Англии есть похожий вариант. Старшеклассникам аутизм следует объяснить просто, что это – другое строение мозга. И что есть известные люди, которые имели аутизм. Так говорят о Стиве Джобсе, например.

"Как только открывают диагноз ребенка, сталкиваемся с проблемой, что ребенку на лоб сразу лепят метку. Если ребенок с аутизмом хорошо социализирован и не сильно отличается от других, лучше максимально избегать слов "аутизм", "диагноз" и тому подобное. Лучше говорить, что здесь он чувствителен, а тут много болел, мало общался, и нужно немного доучиться", – рассказала Ирина Сергиенко.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Образование Публикации Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Дети Советы
Источник: Здоровье 24
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