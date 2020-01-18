24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Почему мужчины не хотят идти к врачу

58 Читати новину українською
Почему мужчины имеют страх перед врачами / unsplash.com

То, что мужчины очень неохотно идут к врачу, уже доказанный факт. Им свойственно откладывать визит до критического состояния.

Это является одной из основных причин меньшей продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами, рассказал венеролог Сергей Ленкин.

Также на тему: Ученые рассказали, почему мужчины живут меньше женщин

Отметим, что речь идет не о всех мужчинах. Сейчас все больше из них беспокоятся о своем здоровье, и стереотип маскулинности, к счастью, исчезает.

Почему мужчины боятся врачей?

Врачи попытались выяснить причины, по которым мужчины отказываются от визита к врачу, среди них:

  • часто мальчиков воспитывают так, что они не имеют права на слабость, и это влияет на взрослую жизнь – боятся быть уязвимыми;
  • недешевое лечение;
  • отсутствие времени из-за напряженного рабочего графика;
  • страх, что врачи обнаружат что-то опасное для здоровья;
  • сложная запись на прием;
  • вероятность назначения "ужасного" пальцевого ректального обследования.

Женщины скорее обращаются к врачу. Наверное, эта ответственность за свое здоровье формируется во время беременности. Женщина следит за своим здоровьем, чтобы родить здорового малыша. И потом чаще всего именно мамы ведут на прием к врачу своих детей.

Інколи чоловіки соромляться звернутися до лікаря
Иногда мужчины стесняются обратиться к врачу \ unsplash.com

Иногда мужчины просто боятся того, что могут услышать от доктора. Ведь некоторые из них ведут не совсем здоровый образ жизни:

  • курят;
  • едят некачественные продукты;
  • употребляют алкоголь;
  • не уделяют внимания физическим упражнениям.

Хотя подсознательно мужчины понимают, что за это рано или поздно придется поплатиться своим здоровьем, ведь вредные привычки имеют тяжелые последствия.

Что делать с нежеланием мужчин обследоваться у врача?

Постройте доверительные отношения с доктором. Пациенты, которые установили хорошие отношения с врачом, охотно соглашаются пройти обследование и необходимое лечение в случае заболевания.

Выберите путь наименьшего сопротивления. Если человек не переносит очереди – обратитесь в частную клинику.

Приучайте мужа к врачам. Пусть сводит детей к врачу, сопровождает вас в поликлинику.

Важно: ежегодно мужчина должен проходить осмотр у врача для выявления возможных возрастных проблем.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Полиция остановила авто Усика на дороге: видео развития событий
сегодня
1745
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Психология Профилактика заболеваний Мужское здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
17 января 21:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
51507
15 января 19:30 Как побороть страх перелетов после громкой авиакатастрофы
Олександр Бевза 547
14 января 17:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 10246
14 января 16:43 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
Олександр Бевза 33461
14 января 08:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 10836
Новости
Больше новостей
Залиште відгук