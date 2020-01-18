Почему мужчины не хотят идти к врачу

То, что мужчины очень неохотно идут к врачу, уже доказанный факт. Им свойственно откладывать визит до критического состояния.

Это является одной из основных причин меньшей продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами, рассказал венеролог Сергей Ленкин.

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Отметим, что речь идет не о всех мужчинах. Сейчас все больше из них беспокоятся о своем здоровье, и стереотип маскулинности, к счастью, исчезает.

Почему мужчины боятся врачей?

Врачи попытались выяснить причины, по которым мужчины отказываются от визита к врачу, среди них:

часто мальчиков воспитывают так, что они не имеют права на слабость, и это влияет на взрослую жизнь – боятся быть уязвимыми;

недешевое лечение;

отсутствие времени из-за напряженного рабочего графика;

страх, что врачи обнаружат что-то опасное для здоровья;

сложная запись на прием;

вероятность назначения "ужасного" пальцевого ректального обследования.

Женщины скорее обращаются к врачу. Наверное, эта ответственность за свое здоровье формируется во время беременности. Женщина следит за своим здоровьем, чтобы родить здорового малыша. И потом чаще всего именно мамы ведут на прием к врачу своих детей.



Иногда мужчины стесняются обратиться к врачу \ unsplash.com

Иногда мужчины просто боятся того, что могут услышать от доктора. Ведь некоторые из них ведут не совсем здоровый образ жизни:

курят;

едят некачественные продукты;

употребляют алкоголь;

не уделяют внимания физическим упражнениям.

Хотя подсознательно мужчины понимают, что за это рано или поздно придется поплатиться своим здоровьем, ведь вредные привычки имеют тяжелые последствия.

Что делать с нежеланием мужчин обследоваться у врача?

Постройте доверительные отношения с доктором. Пациенты, которые установили хорошие отношения с врачом, охотно соглашаются пройти обследование и необходимое лечение в случае заболевания.

Выберите путь наименьшего сопротивления. Если человек не переносит очереди – обратитесь в частную клинику.

Приучайте мужа к врачам. Пусть сводит детей к врачу, сопровождает вас в поликлинику.

Важно: ежегодно мужчина должен проходить осмотр у врача для выявления возможных возрастных проблем.

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